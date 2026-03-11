TV: ”Jag sätter mig i en ganska dålig position”

Viggo Björck sänktes med en knätackling av Brian Cooper – som fick matchstraff. För hockeysverige.se ger Björck sin syn på situationen.

Foto: Hockeysverige.se/Bildbyrån/TV4/

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Nykomlingen Djurgården säkrade sin slutspelsplats under tisdagen efter att ha vänt 2-4 till 6-4 mot Växjö. Men avgörandet blev omdiskuterat

Såväl 5-4 som 6-4 kom nämligen i powerplay, sedan Brian Cooper fått matchstraff efter en knätackling på Viggo Björck.

– Jag tyckte det var en ganska solklar tvåminutersutvisning, men bevisligen så ser vi väldigt olika på situationen. Där någonstans är det såklart oerhört tufft att se att det är sju minuter boxspel på tavlan (även två minuter roughing till Cooper), sade kaptenen Joel Persson.

Nu ger även Björck själv sin syn på läget.

– Jag sätter mig i en ganska dålig situation själv, så jag försökte ställa mig upp fort, säger supertalangen till hockeysverige.se.

Djurgårdens nyckelspelare försäkrar om att läget med honom är bra, dagen efter smällen.

– Det är lugnt. Det gjorde inte så ont heller.

Djurgården har nu två matcher kvar tills dess att slutspelet drar igång med åttondelsfinaler på tisdag.

– Vi är förväntansfulla. Det är samma förutsättningar för alla, så vi går in med ett mindset att vi har allt att vinna. Det är bara att köra på.

Source: Viggo Björck @ Elite Prospects