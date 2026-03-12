De vill DIF-talangen möta i åttondelen: ”Hade varit sjukt kul”

Det står nu klart att Djurgården kniper en slutspelsplats.

För talangen Victor Eklund väntar nu hans första slutspelsjakt i SHL, efter en uppväxt där hockey länge varit en del av vardagen.

– Alla är svintaggade, säger Eklund till hockeysverige.se.

Victor Eklund inför slutspelet

Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Med en säkrad slutspelsplats kliver Djurgården in i de kommande åttondelsfinalerna med både självförtroende och stark lagkänsla.

– Alla är svintaggade. Det ska bli jättekul, säger djurgårdstalangen Victor Eklund till hockeysverige.

Trots att Djurgården är nykomlingar i SHL hade Eklund själv inte förväntat sig annat än att klubben skulle ta sig till slutspel.

– Det hade jag på känn. Jag tycker att vi har ett bra lag på papper och väldigt bra sammanhållning, för mig var det inget tvivel egentligen.

19-åringen lyfter powerplay som lagets styrka inför åttondelsfinalerna, men först ska stockholmslaget spela klart grundserien där det återstår två matcher.

Gott om slutspelsvana

Trots sin relativt unga ålder har han redan hunnit få en känsla för vad slutspel innebär, både som spelare och som åskådare.

– Vi kommer från en vinst från förra året och det är många som vet hur man spelar slutspel så det är inga konstigheter.

Har du något slutspelsminnen utöver när du varit på isen som är extra speciellt?

– Mot Frölunda på Globen när jag var och kollade när jag var yngre. Jag satt i Globen med röd tröja på mitten av våningen så det är ett av mina starkaste minnen.

Nu är rollerna ombytta. Istället för att sitta på läktaren är han själv en av spelarna som gör upp om SM-guldet.

Det är ännu inte uppgjort vilket motstånd som Djurgården ställs mot. Om Victor Eklund själv får välja är Malmö ett drömmotstånd i åttondelsfinalen.

– Malmö hade väl varit kul att möta. Det är en bra arena och bra tryck så det hade varit sjukt kul, avslutar Eklund.

Source: Victor Eklund @ Elite Prospects