Tre Kronor har en stor trupp i Beijer Hockey Games vilket innebär att vissa spelare har hamnat utanför.

Nu svarar förbundskapten Sam Hallam om läget – och bekräftar att det blir ändringar i laget.

– Spelade man inte idag, då kommer man att spela på lördag, säger Hallam efter torsdagens förlust mot Tjeckien.

Sam Hallam svarar och läget i Tre Kronor inför nästa match i Beijer Hockey Games.

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Inför Beijer Hockey Games plockade Tre Kronor in ett flertal spelare i truppen, samtidigt som endast tre spelare fick lämna. Det innebär att Sverige just nu sitter på en stor trupp med tre målvakter, åtta backar och 14 forwards. Samtidigt kommer även NHL-stjärnan Lucas Raymond ansluta för att öka konkurrensen ytterligare.

Under torsdagens premiärmatch mot Tjeckien var Love Härenstam, Jacob Larsson och Jack Berglund utanför laget. Trion följde i stället matchen från läktaren. Samtidigt hade Tre Kronor också två extraspelare i laguppställningen. Karl Henriksson agerade 13:e forward och fick bara hoppa in och göra några enstaka byten, framför allt i tredje perioden. Erik Brännström var däremot sjundeback och fick inte spela över huvud taget i matchen.

Sam Hallam förklarar nu resonemanget kring fördelningen av speltid.

– Ja, Henriksson fick hoppa in lite, han hade några byten både i första och andra också. Annars var tanken att matcha in de tolv och sex och hålla ihop det idag. Sedan kommer vi att göra lite rotationer in i lördagens match, säger förbundskaptenen till hockeysverige.se.

Erik Brännström bänkades: ”Så det fungerar”

Erik Brännström var en uppmärksammad bänkning i torsdagens match. Backstjärnan har varit dominant för Tre Kronor under säsongen och är faktiskt poängbäst i hela Euro Hockey Tour med sina elva poäng på nio matcher. Han hade bara gått poänglös i en av nio matcher för Tre Kronor under säsongen. Ändå fick han följa hela matchen mot Tjeckien från bänken.

Hur ger man det beskedet till honom med tanke på att han har varit så pass bra i landslaget under säsongen?

– Nej, men det är inga konstigheter. Jacob Larsson har också varit jättebra men var inte ombytt i dag. Det är så det fungerar. Vi har ju haft en trupp där vi gick kort på folk förra veckan. Nu är jag glad att vi har lite mer folk att röra oss med nu. Spelade man inte idag, då kommer man att spela på lördag, svarar Sam Hallam.

Så det kommer att bli förändringar och nya spelare som får chansen då?

– Ja, vi kommer att göra rotationer så att alla får möjligheten den här helgen att verkligen spela och visa upp sig.

Svaret om skadan på Jack Berglund – och då ansluter Lucas Raymond

Samtidigt har skador också påverkat den svenska truppen. Både Nils Höglander och Jack Berglund skadades i matchen mot Schweiz i Jönköping förra veckan och har inte kunnat spela sedan dess. Nils Höglander har tvingats ge återbud och lämnade truppen för att ge plats åt Lucas Raymond medan Berglund fortfarande är kvar i truppen och satt på läktaren i Catena Arena för att följa Sveriges match mot Tjeckien.

Det finns således fortfarande en chans att Jack Berglund kan komma tillbaka i spel.

– Ja, vi får se. Jag har inte ett säkert svar där än. Vi behöver få in honom i full träning först, där har han inte varit än.

Ni måste ju ändå ha hopp om att hans ska kunna spela med tanke på att han är kvar i truppen, till skillnad från Höglander?

– Det är två helt olika saker. Men Jack var på is med oss i morse och vi hoppas ju att han tar steg för steg och blir aktuell för spel i helgen, säger Sam Hallam.

Enligt landslaget väntas Lucas Raymond kunna ansluta till truppen under fredagskvällen, det är däremot oklart ifall han vore aktuell för spel redan till lördagens match mot Schweiz eller ifall han får vänta till söndagens möte med Finland.

