Superstjärnorna gör upp om Hart Trophy

Connor McDavid, Nathan MacKinnon och Nikita Kutjerov är de tre finalisterna till Hart Trophy 2025/26. Edmontonstjärnan McDavid ses som favorit efter ännu en dominant säsong i NHL.

Nikita Kutjerov, Connor McDavid och Nathan MacKinnon har alla vunnit Hart Trophy tidigare. Nu kommer en av dem att göra det igen.

Tre spelare har stuckit ut långt över mängden den här säsongen – och nu belönas de för sina prestationer.

På fredagen meddelade NHL att Nikita Kutjerov, Nathan MacKinnon och Connor McDavid är finalister till Hart Trophy 2025/26, priset som delas ut till ligans mest värdefulla spelare.

Kutjerov och McDavid har dessutom nominerats till Ted Lindsay Award, som delas ut till ligans bästa spelare enligt spelarna själva via NHLPA.

McDavid ses av många som storfavorit till att vinna MVP-priset och kan mycket väl ta hem både Hart Trophy och Ted Lindsay Award den här säsongen. Det var till stor del tack vare superstjärnans spel som Edmonton Oilers lyckades vända en svag säsongsinledning och säkra en sjunde raka slutspelsplats genom att sluta tvåa i Pacific Division.

Den 29-årige kanadensaren vann Art Ross Trophy för sjätte gången i karriären och för första gången sedan succésäsongen 2022/23, då han också tog hem både Hart Trophy och Ted Lindsay Award. McDavid noterades för 48 mål och 88 assist, totalt 136 poäng, och passerade 100-poängsgränsen för sjätte säsongen i rad. Det var dessutom tredje gången i karriären han nådde 130 poäng eller fler.

McDavid är finalist till Hart Trophy för sjunde gången och kan bli den fjärde spelaren i NHL-historien att vinna priset fyra gånger.

Nathan MacKinnon kan vinna sin andra Hart Trophy

MacKinnon var i sin tur en nyckelfigur när Colorado Avalanche säkrade Presidents’ Trophy för första gången sedan 2021. Forwarden vann Maurice ”Rocket” Richard Trophy efter att ha gjort flest mål i NHL den här säsongen med sina 53 fullträffar. Han slutade trea i poängligan bakom McDavid och Kutjerov med 127 poäng på 80 matcher.

MacKinnon vann Hart Trophy första gången säsongen 2023/24 och hoppas nu kunna ge Avalanche deras fjärde MVP-vinnare genom tiderna.

För Kutjerov är det sju år sedan han senast vann Hart Trophy. Sedan dess har ryssen fortsatt vara en av Tampa Bays allra jämnaste och mest dominanta spelare. Den regerande Ted Lindsay-vinnaren toppade Lightnings interna statistik i mål (44), assist (86) och poäng (130). Han slutade tvåa i NHL:s assist- och poängliga bakom McDavid.

Det är fjärde raka säsongen som Kutjerov når 100 poäng och sjätte gången totalt i NHL-karriären. Om han vinner Hart Trophy blir det bara tredje gången en spelare från Tampa Bay Lightning tar hem priset.

