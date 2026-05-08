Leksand presenterar sitt andra nyförvärv inför säsongen i HockeyAllsvenskan.

Det är den kanadensiske backen Carter Berger, 26, som stärker lagbygget.

Carter Berger är klar för spel i Leksand den kommande säsongen.

Förra veckan gjorde Leksand klart med sitt första nyförvärv i form av offensive stjärnan Tyler Kelleher från konkurrenten MoDo. Nu har LIF också hämtat in sin första värvning på backsidan.

Under fredagen presenterar dalaklubben nämligen den 27-årige kanadensaren Carter Berger som närmast kommer från spel i slovakiska HKM Zvolen. Berger har skrivit på ett kontrakt med Leksand som gäller för säsongen 2026/27.

– Carter är en back med fin spelförståelse och fina offensiva egenskaper. Han är en duktig skridskoåkare som är rörlig och bra på att driva spelet framåt. Han är väldigt motiverad att utvecklas i vår miljö och bidra till att vi vinner matcher. Vi är mycket glada över att Carter vill komma till oss och vi tror att han kommer bli en spännande back för våra supportrar att följa under den kommande säsongen, säger sportchef Jesper Ollas.

Carter Berger – från NHL-draften till Leksand

Carter Berger draftades som överårig av Florida Panthers i fjärde rundan av NHL-draften 2019 efter en dominant säsong i den kanadensiska juniorligan BCHL där Berger vann poängligan för backar. Han kom däremot aldrig till spel i NHL-klubbens organisation utan tillbringade fem säsonger i den amerikanska collegeligan NCAA. 2024 tog Carter Berger sedan klivet till den nordamerikanska proffshockeyn. Han spelade 13 AHL-matcher och 78 matcher i ECHL.

Mitt under den gångna säsongen flyttade dock Berger till Europa där han skrev på för HKM Zvolen i Slovakien. Där gjorde Berger succé med 18 poäng (6+12) på 20 matcher under slutet av säsongen.

Nästa säsong väntar nu alltså spel i Leksand för Carter Berger.

