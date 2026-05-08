Hampus Plato har varit en stor profil i BIK Karlskoga de senaste åren.

Men nu lämnar Plato och uppges i stället gå till en allsvensk toppkonkurrent.

Hampus Plato uppges lämna BIK Karlskoga för spel i Kalmar nästa säsong. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

För tre år sedan flyttade Hampus Plato till Värmland för spel i BIK Karlskoga. Där har han gjort succé och vuxit ut till en av de största profilerna i HockeyAllsvenskan. Efter att ha gjort sammanlagt 122 poäng på 173 matcher i Bofors-tröjan är hans tid i klubben nu över.

Under fredagen bekräftar nämligen BIK Karlskoga att Plato lämnar föreningen efter tre säsonger.

– Det är bara att tacka Plato för hans insatser, på och utanför isen, under dessa år. Vi önskar honom all lycka framåt, säger sportchef Torsten Yngveson.

Hampus Plato uppges vara klar för Kalmar

Hampus Plato ser däremot redan ut att ha gjort klart med sin nya klubbadress.

Enligt Expressen flyttar Plato tillbaka ner till Småland – men det blir ingen återkomst till Oskarshamn för skåningen. Tidningen uppger i stället att 24-åringen är klar för spel i Kalmar HC från och med nästa säsong. Expressen uppger att flera allsvenska lag ska ha slagits om Platos underskrift men att hans val nu har landat på Kalmar. Där väntas han kunna kliva in som en ersättare till Eddie Levin som har lämnat för spel i SHL med Växjö Lakers.

Hampus Plato har imponerat i HockeyAllsvenskan med BIK Karlskoga. Under sin första säsong sköt han 14 mål och 34 poäng på 49 matcher. Han förbättrades sedan till 17 mål och 33 poäng på 44 matcher säsongen 2024/25 där han också fyllde på med fem mål och elva poäng på nio slutspelsmatcher. Den gånga säsongen tog Plato däremot ett steg tillbaka och landade på blott fem mål och 28 poäng på 46 matcher i grundserien. Han avslutade däremot riktigt starkt med tolv poäng på 15 matcher i slutspelet när Karlskoga tog sig hela vägen till final.

Med sin riviga spelstil och frispråkighet i intervjuer har Hampus Plato gjort sig känd som en av HockeyAllsvenskans största retstickor, samtidigt som han också en offensiv toppspelare. Nästa säsong verkar han spela för Kalmar.

