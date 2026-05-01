Hallam svarar – så stor chans har talangerna inför VM

Talangerna briljerade för Tre Kronor i krossen mot Schweiz.

Nu svarar förbundskapten Sam Hallam om juniorernas chanser att ta plats i VM-truppen.

– Det är inte åldern som avgör om spelarna kommer med eller inte, utan det är hur bra man är, säger Hallam till hockeysverige.se.

Sam Hallam hyllar JVM-kvintetten och svarar om deras chanser att nå VM. Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tre Kronor kunde inte ha fått en bättre start på Fortuna Hockey Games och förberedelserna inför Hockey-VM i Schweiz som börjar om två veckor.

Under torsdagskvällens match i Husqvarna Garden vann Tre Kronor med hela 8-1 och bjöd publiken på bra underhållning.

– Det är verkligen jättekul. Det är den här delen på året som spelarna vill spela hockey och om du inte får chansen att göra det med ditt klubblag, då har du ju landslaget kvar. Nu har vi sju raka segrar här i årets Euro Hockey Tour och vi ger oss själva en bra ingång i den här turneringen. Vi kommer in med tio debutanter och det är klart att det gör det jäkligt roligt för oss i coachingstaben också, säger förbundskapten Sam Hallam efter matchen.

Hyllar talangerna: ”Häftigt att se”

I 8-1-segern var det också debutanterna som utmärkte sig, framför allt spelarna som också var med och vann JVM-guld i vintras. Sex av sju målskyttar i matchen nätade direkt i sina debuter. 19-årige Sascha Boumedienne blev tvåmålsskytt medan Viggo Björck, 18, Anton Frondell, 18, Ivar Stenberg, 18, Jack Berglund, 20, och Liam Öhgren, 22, gjorde ett mål vardera. Den enda icke-debutanten som blev målskytt var Axel Andersson, men för Brynäsbacken var det hans första mål i Tre Kronor.

– Det går ju nästan inte att scripta det bättre kan man väl säga. Sedan tycker jag också att ”Mange” Hellberg gör en fantastisk match. Det är stunder i matchen, framför allt första tio, där Schweiz är strukturellt bättre och lite hetare än oss. Då tycker jag att ”Mange” Hellberg är bästa spelare på isen. Det är klart att det är kul och man vet hur mycket de här spelarna har lagt ner för att vara på den här nivån och, även om de har hela sin karriärer kvar, är detta ändå på något sätt ett avstamp in i Tre Kronor och det är häftigt att se, säger Hallam.

Sam Hallam menar att han har svårt att peka ut enskilda spelare och insatser i segern. Framför allt JVM-kvintetten med Jack Berglund, Sascha Boumedienne, Anton Frondell, Ivar Stenberg och Viggo Björck stack däremot ut lite extra.

– Det tråkiga svaret är att ingen av dem överraskade på mig för vi vet vilken hög nivå som de håller. Det är klart att det är jättekul att se Sascha spela där bak. Jag tyckte att man såg det i hans försvarsspel också, hur han hittade sitt positionsspel och sitt närkampsspel väldigt bra. Det blir lite överväldigande när det är 8-1, det är så pass mycket som är bra och vi kommer nog att få jobba lite i morgon med att ta oss ner på jorden igen och göra oss redo för Tjeckien här på lördag.

Sam Hallam: ”Prestationen avgör om du kommer med till VM”

De kommer ju verkligen in och tar för sig också och visar att de inte räds någonting. Hur imponerande är det?

– Jag tror att alla, eller de som spelar här i Sverige i alla fall… Kolla Viggo Björck som väl hade näst mest istid av alla forwards i SHL. Jack Berglund räds inte någon och i sitt första byte går han ut och sätter en ordentlig tackling. Både Anton och Ivar också, de har ju visat i SHL att de hör hemma på den här nivån och byggde bara på efter JVM. Anton åker över och spelar nio matcher med Blackhawks och märker att han står sig bra på den nivån också. Det är klart att de har en massa självförtroende och det sprider sig i gruppen.

Hur stora chanser skulle du säga att de har att ta sig till VM? Hur värderar man in erfarenheten kontra den ungdomliga entusiasmen och energin som de tillför i laget?

– Det är en bra fråga och det blir ju upp till oss att balansera det. Vi har en snittålder på 26 år här. Då har vi ju väldigt många som är väldigt unga men också väldigt många som är lite äldre. Det kommer inte att vara det som avgör om spelarna kommer med eller inte, utan det är hur bra man är. Jag tycker att vi har visat genom åren, både med Leo Carlsson och Felix Unger Sörum och så vidare, att det är prestationen som avgör om du kommer med eller inte, avslutar Sam Hallam.

