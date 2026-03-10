”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 har ändrat i tränarstaben och plockat in Mikael Sundell.

Nu berättar 57-åringen vad hans roll blir – och vad han vill förändra i HV71.

– Det finns inte tid för att ändra helt och hållet och byta ut systemet i den här delen av säsongen, säger Sundell.

Mikael Sundell berättar vad han ser för förbättringspunkter i HV71:s spel. Foto: Robin Olausson & Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter förluster i ödesmatcherna mot Linköping och Leksand förra veckan ligger HV71 nu sist i SHL-tabellen. Med tre omgångar kvar att spela har HV fem poäng upp till Örebro på säker mark. Därmed pekar mycket mot att laget kommer att tvingas ge sig in i ett kval för tredje säsongen i rad.

Inför avslutningen av SHL-säsongen har klubben valt att stärka upp tränarstaben. I söndags presenterade HV att Mikael Sundell ansluter och kliver in som assisterande tränare till Anton Blomqvist. Sundell var med på sin första HV-träning under måndagen och ska vara en del av HV:s ledarteam under resten av säsongen.

LÄS ÄVEN: Spelet bakom – så hamnade Mikael Sundell i HV71

Det vill Mikael Sundell förbättra i HV71

Anton Blomqvist har framför allt lyft fram Sundells öga för detaljer som en styrka vilket kommer att hjälpa HV under slutet av säsongen. Då måste ju frågan ställas, vad ser Mikael Sundell i HV71:s spel som behöver bli bättre för att laget ska spela i SHL även nästa säsong?

– Jag tycker att strukturen i spelet utan puck är tydlig. Det handlar bara om att göra det och följa de riktlinjer som redan finns. Det är väl kanske spelet med puck där det finns potential som att kunna involvera lite fler spelare i spelet med puck och i offensiven. Det har varit lite trubbigt framför allt efter OS-uppehållet här. Så att attackera lite mer, ta puckarna mot mål och skapa därifrån. Samtidigt, som jag sade, behöver vi involvera fler och ha en stor rörelse i vårt anfallsspel, säger Mikael Sundell efter sin första träning med HV71.

Du pekar ut offensiven, men många som följer HV menar också att förvarsspelet inte varit tillräckligt bra. Hur ser du på det?

– Det är kanske mer på individbasis. Jag tycker att strukturen och tankarna kring hur HV vill spela sitt försvarsspel är jättetydligt och det borde funka. Det ligger nog mer på individnivå, att det sker ett misstag och så vidare. Men misstag sker och det är oftast det som man gör efteråt, i steg två och steg tre, som är det viktiga. Vi behöver se till att de här lagren finns i spelet, för vi kan aldrig spela en hockey där spelare aldrig begår några misstag.

Mycket pekar mot att HV71 kommer att tvingas spela kval ännu en gång. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Så blir Sundells roll i tränarstaben

I och med att Mikael Sundell kliver in i HV71 kommer laget att ha fyra coacher – Anton Blomqvist, Nicklas Rahm, Kris Beech och Sundell – som jobbar med utespelarna och spelet i stort, samt Joel Gistedt som målvaktstränare. I det teamet kommer Sundell framför allt att ha ansvar för fem-mot-fem-spelet.

Vad är det som du vill ändra i det spelet?

– Jag tror inte på att ändra, hellre göra små korrigeringar och komma med några detaljer kring vissa delar. Att börja ändra helt och hållet och byta ett system i den här delen av säsongen, det finns det inte tid för. Det kommer bara att göra spelarna vilse. Däremot går det att hitta de här nycklarna som gör att vi får det nuvarande systemet att synka. Framför handlar det om spelet med puck och att involvera fler i det spelet. Det är väl det som är utgångspunkten här och nu, sedan får vi ta det där.

Hugo Fransson: ”Just nu har vi inget att förlora”

Hugo Fransson är en ledande back för HV71 och menar att han ser positivt på ändringen att få in en ny röst i omklädningsrummet. HV71 är i en prekär situation med bara tre matcher kvar och kvalhotet är överhängande över klubben.

– Det är klart att det är ett tufft läge. Vi ligger sist. Just nu har vi inget att förlora så vi ska försöka vinna de här tre matcherna och sedan får vi se om det räcker till att säsongen är slut eller om vi får kvala. Skulle vi få kvala så får vi ta det därifrån och lösa det, säger Hugo Fransson till hockeysverige.se.

Har ni redan börjat prata om att förbereda inför kvalet, eller är fortfarande fokus att ni ska undvika kval?

– Jag tror att alla vet vad spelreglerna är, så vi fokuserar på matchen i morgon (läs i dag) mot Färjestad. Jag tror att oavsett vad det blir så gäller det att hitta en bra känsla de sista matcherna. Det är det vi fokuserar på, säger Fransson.

Mikael Sundell var med när MoDo kvalade mot HV71 förra året. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

Så ska HV71 agera om det blir kval

Mikael Sundell kommer senast från ett jobb som assisterande tränare i MoDo. Där var han bland annat med om att åka ut med MoDo efter att ha förlorat kvalet mot just HV71 förra året. Nu kliver han in i ett HV71 som är i ett liknande läge som MoDo var i under förra säsongen.

Det är ju inte mycket tid kvar av säsongen, vad är det som du känner att du kan bidra med här under slutet?

– Först och främst så ska jag stötta upp staben. Jag kommer in med två nya ögon och ser ju vissa detaljer i spelet som vi kommer att kunna justera eller ge tips om saker som jag har sett utifrån till exempel. Det är väl en sak. Det gäller snabbt också att kunna bygga relationer med spelarna så att man kan jobba med dem. I den här situationen som är nu, om jag tittar på mina erfarenheter från i fjol, så har spelarna mycket tankar. Det är lätt att man drar sig in i sig själv i stället för att man vågar spela ut. För mig handlar det om att ge väldigt mycket positiv förstärkning och komma in med positiv energi, säger Sundell.

Du har ju gått igenom en liknande situation i fjol, hur mycket användning har du av de erfarenheterna nu när du kliver in i HV?

– Det stämmer, men det gjorde ju även en del HV-spelare naturligtvis. Det är ingen ny situation. Jag tror att det absolut viktigaste är att säga att det som har varit, det har varit. Sedan också att lägga bort framtiden. Det handlar om att leva här och nu, och att våga. Om man blir liten och rädd, då kommer man inte att vinna någon ”relegation” om det skulle hända så. Vi ska börja med att vinna nästa match och vi ska spänna bågen högt i Karlstad. Sedan får vi ta det vidare därefter. Det handlar om att verkligen leva här och nu, och att våga spela, avslutar Mikael Sundell.

Source: Mikael Sundell @ Elite Prospects