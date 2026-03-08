”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 är på väg mot kval för tredje året i rad efter gårdagens förlust mot Leksand.

Nu agerar klubben – och stärker tränarstaben genom att plocka in Mikael Sundell som fick sparken av MoDo tidigare under säsongen.

– I Mikael får vi in ett par extra ögon och ny energi i ledarteamet, säger t.f. GM Johan Hult.

Anton Blomqvist och Mikael Sundell återförenas i HV71. Foto: Bildbyrån

Efter förlusterna mot Linköping och Leksand den här veckan pekar det mesta på att HV71 kommer att tvingas spela kval i SHL för tredje säsongen i rad.

Därför väljer klubben nu att agera och stärka upp tränarstaben inför avslutningen av SHL-säsongen. På sin hemsida meddelar HV71 att Mikael Sundell ansluter till klubben och kommer att stötta upp resten av tränarna under resten av 2025/26.

– I Mikael får vi in ett par extra ögon och ny energi i ledarteamet. Han kommer stötta ledarna i sina arbetsuppgifter men främst fokusera på vårt spel i fem mot fem, säger HV71:s tillförordnade general manager Johan Hult.

Mikael Sundell återförenas med Anton Blomqvist i HV71

Mikael Sundell har varit assisterande tränare i MoDo Hockey de senaste åren och var med när klubben åkte ut ur SHL förra året – mot just HV71. I december fick han – tillsammans med Mattias Karlin – sparken av MoDo och har sedan gått utan jobb. Sundell har också jobbat med HV:s huvudtränare Anton Blomqvist i AIK under säsongen 2021/22.

– Det ska bli en härlig utmaning och känns inspirerande. Jag ska komma in som en positiv förstärkning, där jag ska jobba med min analytiska förmåga i kombination med ett lösningsorienterat arbetssätt. Vi behöver snabbt identifiera några vinnande faktorer och så konsekvent som möjligt hålla oss till dom både på träning och match. Jag vet att det finns en grupp med många högkvalitativa spelare. Nu måste vi få alla att inse att det är ”här och nu” som gäller. Det som har varit har varit och nu behöver vi stå enade som grupp, säger Mikael Sundell i ett uttalande.

HV71 skriver att Mikael Sundell reser till Jönköping under söndagen och kommer sedan att vara med när laget återsamlas i morgon inför de tre sista matcherna av SHL:s grundserie.

Trots att Mikael Sundell fick sparken av MoDo tidigare under säsongen har han fortfarande haft ett gällande avtal med den allsvenska klubben. MoDo meddelar därför att de hyr ut tränaren till HV71 under resten av säsongen.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects