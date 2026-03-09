Så hamnade tränaren i HV71: ”Bra att få in en ny röst”

HV71 har förstärkt tränarstaben inför avslutningen på säsongen.

Valet föll på Mikael Sundell som nu är på plats i Jönköping.

Här berättar både Sundell och tränare Anton Blomqvist om förändringen.

– Det har krupit i mig sedan jag fick lämna MoDo och det kändes inspirerande när det här dök upp, säger Sundell.

– Han har alltid varit smart taktiskt och det kommer att hjälpa oss, säger Blomqvist.

Mikael Sundell är på plats i Jönköping och berättar nu om flytten till HV71. Foto: Robin Olausson & Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under söndagen presenterade HV71 att laget gör en förändring i tränarstaben under resterande delen av säsongen. Mikael Sundell ansluter till HV med omedelbar verkan för att stötta upp inför avslutningen av SHL.

57-åringen är nu på plats i Jönköping och var med på isen under HV71:s träning under måndagen. Efter isträningen mötte Sundell media på plats i Husqvarna Garden.

Mikael Sundell på plats i Husqvarna Garden med HV71. Foto: Robin Olausson

– Det känns jättebra, jag är otroligt motiverad för den här uppgiften och ser bara positivt på det, säger Mikael Sundell.

Enligt Mikael Sundell, som fick sparken från MoDo tidigare under säsongen, gick det snabbt från första kontakten från Johan Hult till att avtalet var klart.

– Det har gått fort och det brukar det ju också göra i sådana här situationer. Jag är jättetacksam gentemot MoDo och att de lyckas släppa mig på så här pass kort varsel. De satte inga hinder för det, säger tränaren.

Anton Blomqvist: ”Ger oss extra energi”

Anton Blomqvist är huvudtränare i HV71 och för hockeysverige.se förklarar han anledningen bakom att plocka in Mikael Sundell.

– Vi får in två ögon till och det ger oss extra energi här inför sluttampen, säger Blomqvist.

Ni har ju jobbat tillsammans tidigare, hur drivande har du varit för att få in ”Micke”?

– Det är klart att vi har haft en dialog, där jag har varit delaktig, kring vem vi ska plocka in.

Vad är det som framförallt han ska bidra med?

– Han har alltid varit smart taktiskt, så det kommer att hjälpa oss, säger Anton Blomqvist.

I och med att Mikael Sundell ansluter till HV71 har laget nu fem stycken tränare runt herrlaget. Huvudtränare är Anton Blomqvist och bredvid sig har han nu tre assisterande i form av Nicklas Rahm, Kris Beech och Mikael Sundell. Sedan jobbar Joel Gistedt med lagets målvakter.

Hur blir rollfördelningen mellan er tränare nu när ni är en extra?

– Ingenting förändrar sig i fördelningen, ”Micke” kommer in och stöttar upp med detaljer och små inspel i fem-mot-fem-spelet, svarar Blomqvist.

Mikael Sundell om Blomqvist: ”Tror det är en stor fördel”

Mikael Sundell och Anton Blomqvist jobbade tillsammans i AIK Hockey under säsongen 2021/22. Där var Blomqvist huvudtränare och Sundell assisterande och nu återförenas tränarna igen. Att Blomqvist och Sundell har jobbat ihop tidigare är något som har spelat in i beslutet att plocka in Sundell.

– Det tror jag är en ganska stor fördel, säger Mikael Sundell och fortsätter:

– Då slipper vi lära känna varandra och hela den fasen. Det är bara med (Nicklas) Rahm och (Kris) Beech där vi tillsammans får hitta vad vi är bra på och hur vi ska kommunicera. När det gäller Anton och jag, i och med att vi känner varandra, så känns det ganska bra. Då blir det inget hinder, vi stökar undan det hindret direkt.

Anton Blomqvist och Mikael Sundell i AIK under säsongen 2021/22. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Mikael Sundell har varit på plats i Jönköping sedan i söndags. Under gårdagen satt han i möten tillsammans med övriga ledargruppen och under måndagen träffade han spelarna för första gången.

– Jag har bara fått bra intryck hittills. Jag gillar egentligen vad jag ser i potentialen som finns i laget. Det finns potential att kunna spela en snabb och kreativ ishockey i kombination med ett väldigt starkt och högt attackspel. Samtidigt är det en ledarstab som är enad och är ganska tydlig om vad de vill. Det är ganska enkelt att komma in.

Hugo Fransson: ”Kan vara bra att få in en ny röst”

Hugo Fransson har varit en av HV71:s ledande spelare den här säsongen. Han berättar nu också hur han själv – och resten av spelarna – ser på förändringen i båset.

– Jag tycker att det känns jättebra. Jag har snackat med honom lite och han verkar ha bra koll på läget. Jag tror att det kan vara bra att få in en lite ny röst med två nya ögon som kan hjälpa till ledarstaben och oss spelare för att finslipa på lite nya detaljer, säger Fransson till hockeysverige.se.

Nu har det gjorts en ändring på tränarsidan, blir det mer ansvar på er spelare då?

– Nej, det är väl mest att vi ska fortsätta liksom. Sedan får han flika in med det han tycker och det han har erfarenhet av. Jag tycker bara att vi ska fortsätta och fokusera på de kommande matcherna och på det vi kan påverka, säger Hugo Fransson.

Mikael Sundell fick sparken av MoDo – men ska nu hjälpa HV71 att stanna kvar i SHL. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

Därför tackade Mikael Sundell ja till HV71

Mikael Sundell kommer ursprungligen från Kramfors och var verksam inom MoDo Hockey inom många år. Han var både tränare i J18- och J20-laget men lämnade för att bli assisterande tränare i AIK 2021. Året därpå återvände han till MoDo som assisterande tränare till Mattias Karlin. Där var han först med och tog laget upp till SHL 2023 och var med i högstaligan under två år innan laget åkte ut – mot just HV71 – i kvalet förra året.

Efter att MoDo haft en kämpig säsong tillbaka i HockeyAllsvenskan fick Sundell lämna klubben tillsammans med Mattias Karlin i december. Därefter gick han utan jobb i tre månader innan HV71 ringde. Han hade fortfarande ett gällande kontrakt med MoDo och fick lön av klubben efter sparkningen. Därmed ”hyrs” Sundell ut från MoDo till HV71 under resten av säsongen.

HV71 är ju i en tuff situation och du hade kunnat sitta kvar och fortfarande få din lön från MoDo. Så vad har du egentligen på att vinna på att komma hit i det här skedet?

– Jag älskar att tävla. Jag älskar utmaningar. Jag vill ju jobba med det här. Det har krupit i mig ganska rejält de senaste månaderna. Det är klart att man hamnar i en position där, när man får lämna, så blir det först ett stadie där man blir ganska passiv i början. Sedan börjar ju livet om och då söker man nya utmaningar. Det blev jätteinspirerande att det här dök upp.

Hur ser du på hur det blev i MoDo och att det tog slut på det sättet?

– Det är väl ingenting som jag vill kommentera. Det som har varit det har varit. Jag ser bara framåt just nu. Jag är inspirerad och motiverad för den här uppgiften, säger Mikael Sundell.

Detta var den första delen av en längre intervju med Mikael Sundell. Del två kommer att publiceras på hockeysverige.se, i morgon, tisdag.

Source: Mikael Sundell @ Elite Prospects