I decennier delade de kommentatorsbås, resor och hockeyminnen världen över. Efter Lars-Gunnar Janssons bortgång minns Tommy Åström och Lasse Granqvist en kollega som blev folkkär – och en vän vars tajming, unika språk och ärlighet satte avtryck i hockeysverige.

– Vi knådades på något sätt ihop till en väl fungerande kemisk massa, säger Lasse Granqvist.

– Han var som en extrafarsa på något sätt, säger Tommy Åström.

Lasse Granqvist och Tommy Åström minns sin mångårige kollega Lars-Gunnar Jansson som avled förra vecka vid 84 års ålder.

Foto: Peter Skaugvold / BILDBYRÅN

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Förra helgen nåddes vi av det tråkiga beskedet att hockey- och radioprofilen Lars-Gunnar Jansson gått ur tiden, 84 år gammal.

Sedan dess har kondoleanserna och hyllningarna varit många. ”L-G” blev i det närmaste folkkär för sina många år som expertkommentator på Radiosporten. Hans färgglada språk och nyktra, väldigt ärliga analyser gjorde honom till en respekterad röst i hockeysverige.

Två av dem som jobbade närmast Lars-Gunnar Jansson på Radiosporten var Tommy Åström, HBO Max, och Lasse Granqvist, TV4. I podcasten Sporthuset, som de driver tillsammans med Jens Fjellström, har de i två olika avsnitt kärleksbombat sin mångåriga kollega den senaste veckan.

När hockeysverige.se träffar tv-profilerna mindre än en vecka efter beskedet om Janssons bortgång är det med en blandning av sorg och stolthet i sättet de pratar om honom.

– Ja, det är faktiskt väldigt tomt, säger Tommy Åström till hockeysverige.se i samband med HBO Max pressträff inför OS i Milano.

– Vi har haft kontakt även de här åren när han har haft det väldigt jobbigt. Vi träffades senast för drygt ett år sedan när han satt i rullstol. Han hade varit sjuk ganska länge.

– Jag började på Radiosporten 1994 som 20-åring och gjorde ganska stora matcher rätt snabbt, och då var ”L-G” ett enormt stöd. Han var som en extrafarsa på något sätt. Han var ju ändå mer än 30 år äldre än jag.

Lars-Gunnar Jansson tillsammans med Mats Strandberg under Radiosportens kommentering av finalen i hockey-VM 1996.

Foto: BILDBYRÅN

Drama vs. stoicism – efter Tre Kronors episka vändning

Lasse Granqvist hade Lars-Gunnar Jansson vid sin sida på både internationella och nationella matcher i 25 år. Under den tiden bildades ett kamratskap långt bortom den rent professionella relationen.

– Det blir ju så när du reser mycket ihop och har mycket tid utanför själva hockeyspelet att du lär känna den andra, säger Granqvist.

– Vi knådades på något sätt ihop till en väl fungerande kemisk massa, eller vad man nu ska säga. Så det var en stark vänskap, ska jag säga, som gick långt utöver ishockeyspelet.

Granqvist återger flera fina minnen från deras tid tillsammans i kommentatorsbåsen världen över. Ett som sticker ut extra är kommenteringen av VM-drabbningen mellan Tre Kronor och Finland i Hartwall Arena i Helsingfors 2003. Matchen där Sverige vänder underläge 1–5 till seger med 6–5 – och där Lasse Granqvist efter slutsignalen nästan bryter ihop av utmattning över dramatiken på isen. Samtidigt sitter Lars-Gunnar Jansson intill sin uppeldade kollega – helt stoisk.

– Det blev ju humor, ler Lasse Granqvist när han ser tillbaka på händelsen drygt 22 år senare.

– ”L-G” har själv nämnt den här vändningen som sitt största minne från tiden på Radiosporten. ”Det går inte att hålla på. Jag orkar inte det. Först Salt Lake City och nu det här. Det går inte att hålla på”, säger jag. Och ”L-G” är helt lugn. Han sitter där bredvid mig och är helt lugn och säger: ”Det går alldeles utmärkt!”

– Varje gång den spelas upp i något sammanhang så skrattar folk. Folk skrattar och ler och det är humor. Han hade det på något sätt i ryggmärgen, han var en sådan person.



Lasse Granqvist: ”Vi slängde snökedjor på varandra”

För Tommy Åström är det den verbala förmågan och det målande språket som kännetecknar Lars-Gunnar Jansson. I sin roll som expert myntade han mängder av komiska uttryck för att beskriva vad han såg på isen.

– Han kunde säga saker som: ”Vart är du på väg nu då? Ut i november, eller?” Det var söderslang för att man är långt borta, typ i november. I början när han var radioexpert tror jag många tänkte: ”Vad är det för Stockholmsfixering?” Men sen började folk över hela landet uppskatta den här gubben med de här charmiga kommentarerna. Och han var också orädd att säga hur det var. Är det riktigt dåligt så sa han det. ”De har inte ett rätt på isen, de spelar som en påse nötter.”

Lasse Granqvist säger sig också ha tagit en hel del lärdom av att jobba med Lars-Gunnar Jansson. Som att låta experten vara just expert och kommentatorn vara just kommentator. Den insikten kom han till efter att han rykt ihop med sin kollega under OS i franska Albertville 1992.

– Ja, det slutade faktiskt med att vi slängde snökedjor på varandra, skrockar Granqvist.

– Sverige förlorade mot Tjeckoslovakien som det hette då och missade semifinalnivå, och jag sa i sändning att det här är fiasko. Tre Kronor gör fiasko! Och ”L-G” sa att det inte alls är ett fiasko. Så började vi gnabba om det i sändning och det blev mer och mer irriterat oss emellan.

– När vi kom ut i bilen hade det börjat snöa. Vi skulle upp för berget till Méribel där vi bodde och då måste vi ha snökedjor på bilen. ”L-G” kastade över dem till mig och sa: ”Det får du sätta på, du är yngst, det är en rookiegrej.” Och jag tog emot dem där och sa: ”Du erkänner inte att det var ett fiasko.” Så kastade jag tillbaka dem. Och så stod vi och kastade snökedjor på varandra. Det slutade med att vi åkte upp för berget ändå. Och det lyckades. Men det var lite gnabbigt och det var lite tjatigt.

– När vi satt oss i bilen sa han en sak som jag tog till mig och som jag säger i dag till folk som frågar hur experter och kommentatorer ska arbeta tillsammans. Han sa: ”Du ska aldrig tala om för mig vad jag ska tycka.” Och det har han så rätt i. Expertens roll och uppgift är att tycka, men inte att tycka vad någon annan säger att den ska tycka.

Lars-Gunnar Jansson när han var tränare i AIK – och sönerna Stefan och Magnus spelade i Djurgården.

Foto: BILDBYRÅN

Lars-Gunnar Jansson – ”Träffsäker och orädd”

Vad var det då som gjorde Lars-Gunnar Jansson klippt och skuren för etermedier? Bortsett från kunnigheten om sporten är Lasse Granqvist och Tommy Åström överens om att det handlade om hans tajming och tempo.

– Han var så rapp hela tiden och det passar bra för radio. Han kunde sticka in grejer, mini-stick, menar Tommy Åström.

– I tv vill man kanske ha mer tystnad ibland och sedan lite längre analyser. Om han hade varit en tv-expert hade han inte varit den här som ritat pilar, även om han har varit coach i 30 år. Mer snabba, rappa, fyndiga kommentarer — träffsäkra och också orädd att kalla en spade för en spade.

Lasse Granqvist:

– Man brukar ofta säga så här: Vad är hemligheten till att bli framgångsrik? Jo, man pratar om personlighet, om att vara sig själv. Och det tycker jag att LG är ett jättebra exempel på. Han hade naturligheten. Naturligheten och direktheten. ”L-G” var sig själv.