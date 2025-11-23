Radioikonen död – blev 84 år gammal

Lars-Gunnar Jansson är en av våra mest folkkära ishockeyprofiler. Nu har den ikoniska experten gått bort, 84 år gammal.

Ishockey, VM, final, Tjeckien – Kanada, 4-2: Lars-Gunnar Jansson och Mats Strandberg.

Foto: Bildbyrån.

Mellan 1990 och 2019 var Lars-Gunnar Jansson ett konstant inslag i Sveriges Radios ishockeysändningar. Experten är en av våra mest ikoniska ishockey-profiler genom alla tider. Nu rapporterar Sveriges Radio att han har gått bort vid 84 års ålder.

Enligt stationen kommer beskedet efter en längre tids sjukdom.

Under sin tid på SR jobbade Lars-Gunnar Jansson med bland annat Elitserien, VM och OS. Innan tiden på radio var han tränare i klubbar som Björklöven och AIK i Elitserien. 2023 fick han en medalj av guld från det svenska ishockeyförbundet för sin insats under alla år.

2010 var det sagt att han skulle göra sitt sista mästerskap. Men profilen jobbade kvar på Sveriges Radio även efter det. 2017 gjorde han sitt sista mästerskap med Tre Kronor, då i VM.