Roger Rönnberg gör succé i Schweiz − ställs mot vännen i final

Roger Rönnberg har gjort succé direkt under sin första säsong i Fribourg-Gottéron.

Nu väntar en glödhet final i Schweiz där han ställas mot sin gamla tränarkollega Klas Östman.

— Nu är det dags att brottas med honom så det ser jag fram emot, säger Rönnberg till hockeysverige.se.

Roger Rönnberg är framme i final med sitt Fribourg-Gottéron − och ställs där mot Klas Östman och Davos. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån/Alamy (Montage)

Efter tolv säsonger i Frölunda valde Roger Rönnberg inför den här säsongen ge sig ut på sitt första utlandsäventyr. Ny klubbadress blev Fribourg-Gottéron där han gjort succé direkt och tagit laget till final mot Davos. Det är Fribourgs första final på 13 år.

— Min förväntning när jag hoppade på det här var att jag skulle komma till en klubb som ville ändra sin kultur från grunden, från insidan och hela vägen ut, säger Roger Rönnberg till hockeysverige.se och fortsätter:

— Att jag skulle få jobba tillsammans med en sportchef som har en klar vision och spelare som är högmotiverade till att dom verkligen vill vinna.

Roger Rönnberg om nya tillvaron i Schweiz

Fribourg-Gottéron är Roger Rönnbergs första utlandsuppdrag och han har också ställts för en del utmaningar socialt under säsongen.

— Det är en rätt stor skillnad i vilka utmaningar man ställs inför. Sedan är jag en envis gammal gubbe så jag tycker att vi ska göra saker på ett visst sätt.

— Jag tycker att spelarna har väldigt härliga värderingar och som också jag delar. Vi har ändå mötts i vår lilla hockeybubbla på ett sätt som jag tycker ett väldigt bra.

När du säger utmaningar, vad tänker du närmast på då?

— Att förändra en kultur blir alltid utmanande eftersom du på något vis måste utanför din komfortabla zon och göra nya saker som du inte gjort innan. I vår lilla värld är det hur du tränar, spelar och förväntas bete dig för att ska en bra miljö till varandra, ledare, spelare och så vidare.

— Där har det absolut funnits utmaningar första säsongen här precis som det fanns enormt många utmaningar första året i Frölunda. På så sätt är faktiskt inte skillnaden så stor om jag tittar tillbaka.

Med tanke på det du säger, vad har assisterande tränaren, Rikard Franzén, betytt för dig första säsongen i nya ligan och landet?

— Han har varit ett jäkla ankare i och med att han både sett hur den svenska kulturen och sättet varit, men han har också varit länge i Schweiz både i landslag och klubblag.

— ”Frasse” har en otrolig erfarenhet från ishockey i stort samtidigt som han är en väldigt duktig coach, så han betyder mycket.

Det har varit en framgångsrik första säsong i Fribourg för Roger Rönnberg. Foto: Andreas Haas/dieBildmanufaktur/Alamy

Har fört Fribourg-Gottéron till final

Hur ser du på er säsong i helhet?

— Resultatmässigt är det okej. Vi kom tvåa i serien och är klara för final så allt är bra där. Det är fantastiskt roligt givetvis, men vi har jättemånga saker i organisationen, laget, coachstaben, kommunikationen med spelarna och så vidare som vi vill göra bättre.

— Fortsätta få en tillväxt för att ska en så bra klubb och miljö som möjligt.

Nu har du bara varit en säsong i klubben, har du och ledarteamet hunnit skapa en bra plattform att jobba ifrån framåt?

— Absolut. Jag tror att det är viktigt att vi, både ledare och spelare, får uppleva framgång tillsammans i början när vi tagit avstamp i en viss riktning och för den totala tron på metoderna vi har valt att använda oss utav och riktning vi valt

Vad är nyckeln till att ni är i final?

— Jag tror att det absolut viktigaste i ett vinnande lag fortfarande är att ha kärntrupp som driver laget framåt, vilket jag trodde på i Frölunda och tror på fortfarande. Då både motivationsmässigt och viljemässigt men också rent kommunikationsmässigt. Hur man får ihop en grupp och så vidare.

— Vi har en väldigt, väldigt bra kärntrupp här i Fribourg. Jag tycker också killarna kommit närmare varandra under säsongen. Dom gör varandra starka och hittar sätt att hjälpa varandra framåt. Jag är väldigt imponerad över hur kärntruppen i mitt lag agerar.

Klas Östman och Roger Rönnberg tillsammans i Frölundas bås 2014. Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån

Ställs mot gamla tränarkollegan Klas Östman

I finalen väntar Davos där en av assisterande coacherna är Klas Östman som Roger Rönnberg jobbade tillsammans med under två säsonger i Frölunda, 2013 till 2015.

— Nu är det dags att brottas med honom så det ser jag fram emot, säger Roger Rönnberg med ett lätt skratt.

Vad är Davos styrkor?

— Davos har en bredd precis som oss. Dom har fyra kedjor, jobbar väldigt hårt och är verkligen ett lag. På det sättet tycker jag att våra lag påminner om varandra.

— Det handlar inte om några enskilda spelare utan dom har en poängproduktion på många spelare och en väldigt hög arbetsmoral i deras lag.

Vilka förväntningar har du på finalserien?

— Förväntningarna jag har är att jag tror vi behöver göra våra fyra bästa matcher den här säsongen för att vinna. Vi behöver få till fyra matcher som är så nära en fullträff vi kan hitta för att bryta ner ett så duktigt lag som Davos.

— Det är precis som det ska vara och man kan inte förvänta sig en lätt motståndare i en final.

