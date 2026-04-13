Rönnbergs succé: Till final – första året

Roger Rönnberg tog över Fribourg inför den här säsongen. Nu har svensken lett laget till deras första final – sedan 2013.

Ända sedan 1980 har Fribourg spelat i den schweiziska högsta ligan. Trots det har de aldrig vunnit en titel, men nu har de chansen att bryta torkan. Inför den här säsongen valde de att plocka in Roger Rönnberg som ny huvudtränare. 54-åringen var under tolv år en stor profil i Sverige och Frölunda, där han också var med och vann två SM-guld.

Under hans första säsong i Schweiz har det hittills gått riktigt bra.

För nu står det klart att Fribourg är i sin första final på 13 år. Där de alltså även har chansen att vinna sin första titel någonsin. Det efter att ha slagit ut Genève Servette med 4-1 i matcher. I match fem blev det inget snack utan två mål av Lucas Wallmark och ett av Marcus Sörensen tog laget till en 6-2-seger.

Nu väntar Davos i finalen. Även de säkrade finalplatsen under gårdagen och får nu chansen att spela om titeln. De var en stormakt i schweizisk ishockey på 2000-talet men har inte vunnit en titel sedan 2015.

Även där finns det starka svenska inslaget. Inte minst i Klas Östman som är assisterande tränare i laget.

