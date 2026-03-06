”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Efter att ha missat nästan hela säsongen med en skada har Oscar Fantenberg kommit tillbaka och gjort succé för Linköping.

Nu hyllas han stort – och berättar även själv om känslorna efter comebacken.

– Tanken var kanske inte att jag skulle spela så här mycket direkt, säger Fantenberg.

– Bara av att han är med på isen så har vi halverat våra misstag, säger assisterande tränaren Mattias Zackrisson.

Oscar Fantenberg har haft en stor betydelse för Linköping direkt i sin comeback. Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Länge såg det ut som att Oscar Fantenberg inte skulle spela någonting för Linköping den här SHL-säsongen.

Redan i augusti stod det klart att Fantenberg tvingades till en ny operation för att behandla sin långvariga handskada. Enligt Linköpings första kommunikation förväntades Fantenberg vara borta i minst sex månader och missa hela säsongen. Samtidigt har backen själv medgett att det var nära att han tvingades lägga av innan han fick träffa en handspecialist och genomförde den senaste operationen.

Nu har däremot Fantenberg kommit tillbaka efter ett uppehåll på elva månader och spelat sex matcher för Linköping sedan efter OS-uppehållet i februari. Nu berättar 34-åringen hur det gick till när han tog sig tillbaka till isen.

– Vi har väl kanske vetat lite i bakhuvudet att det finns en chans att jag skulle kunna komma tillbaka efter OS. Sedan har vi inte velat säga det utåt. Man vet ju hur reaktionerna hade kunnat bli då. Om det skulle ha tagit sju månader, då hade jag ju inte kunnat spela här i dag, i stället för sex månader, då hade folk stått och skrikit att jag skulle ha spelat efter sex månader, säger Oscar Fantenberg efter segern mot HV71 och fortsätter:

– Så det var väl lite säkerhet och vi visste inte exakt hur lång tid som det skulle ta. Sedan har det känts bra att kunna gå på is och med mängden som jag har kunnat träna. Sedan ju närmare man kommit har man kunnat vara med och träna med laget och komma in in i de bitarna också. Allting har känts bra och jag har också kunnat åka en del skridskor under de här månaderna för att hålla igång.

Det var länge oklart om Oscar Fantenberg skulle spela något mer över huvud taget. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Oscar Fantenberg hyllas stort: ”Hjälper oss jättemycket”

Oscar Fantenberg har också gjort stor skillnad för Linköping sedan han kom tillbaka. Han var en av de bästa spelarna i matchen mot HV71, där LHC tog två väldigt viktiga poäng efter en 4-3-vinst efter straffar.

Vad säger du själv om din form och var du är nu?

– Jag tycker att det känns helt okej, eller bra, sedan har ju varje match sitt eget lilla liv. Det kan kännas bra i ena matchen och sedan kan det kännas lite mindre bra i andra matcher. Jag försöker bara spela så enkelt, tryggt och, jag ska inte säga försiktigt, men det är så jag har spelat hela min karriär och jag försöker att göra det nu med.

– Jag tror att det sprider sig ett litet lugn till de övriga också. Jag försöker inte göra det så svåra utan spela enkelt och jag tycker att många gör det i vårt lag också just nu. Det är väl det som jag försöker bidra med nu, säger Fantenberg och menar också att han inte känner av skadan någonting så här långt.

Fantenberg hyllas också stort av LHC:s assisterande tränare Mattias Zackrisson.

– Det är en klass-, klassback. Otroligt lugn och trygg på isen. Han har näsa för att göra poäng också. Jag tror att vi har ökat vår effektivitet, som har varit väldigt dålig hela säsongen, och där hjälper han ju oss redan med en massa poäng. Han hjälper oss jättemycket, säger Zackrisson och fortsätter:

– Det är en grym ledare vid sidan av också och det har gjort mycket att bara få in honom i båset. Jag tycker att, bara av att han är med på isen, så har vi halverat våra misstag i matcherna också. Alla spelare och ledare har klivit upp ett par snäpp sedan han hoppade in. Vi kan ju slappna av lite. Han tar ju tag i en jävla massa grejer där inne. Det blir mycket, mycket mer lättjobbat.

Fantenbergs återkomst har haft en stor inverkan på Linköping. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Succé efter comebacken i Linköping: ”Det är skitsamma”

Oscar Fantenberg har aldrig varit en back som är känd för sitt poängmakeri utan i stället har han profilerat sig för en utmärkt defensiv och ett stabilt spel över hela isen där han gör resten av laget bättre. Sedan comebacken har Fantenberg däremot också fått utdelning offensivt. På sex matcher har backen noterats för åtta poäng. Han har därmed bara gått poänglös från en match, 0-1-förlusten mot Leksand, men har annars gjort mål eller assist i övriga fem matcher sedan comebacken.

– Det är lite skitsamma, det har jag sagt innan också. Det kan de andra i laget få göra bara så länge vi vinner. Det är väl kul att bidra om man kan det men det är ingenting som jag siktar på att jag ska göra. Jag har fått mycket förtroende också i PP och vi har ett funkande PP med, vilket har bidragit till ganska enkla assist här också.

Det har inte heller blivit så att Fantenberg har ”matchats” in i Linköping igen. Han spelade 22:06 minuter direkt i sin comeback den 19 februari och har sedan bara fått spela mer och mer sedan dess. Under sina sex matcher så här långt snittar Fantenberg 24:16 minuters istid per match.

Är du förvånad över att du har fått spela så mycket direkt efter ett så långt uppehåll?

– Tanken var kanske inte att jag skulle spela så mycket i de första matcherna utan mer att jag skulle komma in i det. Men det har känts bra och jag har inte känt av någonting heller. Det har känts bra i kropp och allting. Jag gillar ju att spela mycket och tycker att jag spelar min bästa hockey när jag spelar mycket också. Det bidrar också och sedan ska man ju förtjäna sin istid också, avslutar Oscar Fantenberg.

Source: Oscar Fantenberg @ Elite Prospects