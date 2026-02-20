”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Efter elva månader gjorde Oscar Fantenberg sin comeback, vilket blev en känslosam upplevelse.

– Det var gåshud att få publikens jubel, säger 34 åringen till Corren.

Oscar Fantenberg gör återkomst

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån

I somras var Oscar Fantenberg inställd på att han hade gjort sin sista hockeymatch. En handskada som behandlas med sprutor under föregående säsongen satte stopp för spel för 34-åringen. Under sommaren testade han gå på is, men smärtan var för påtaglig.

Fantenberg hade fått rådet av en läkare att avsluta karriären om han vill kunna leva sitt liv under normala omständigheter.

– Jag hade i princip slutat innan jag träffade specialistläkaren i Göteborg. Det var tufft. Mer tomhet än sorg. Jag hade så smått förlikat mig med tanken att det var över. Läkaren kunde inte lova någonting han heller och ärligt talat var jag inte jättesugen på en operation. Men samtidigt… vad skulle jag annars göra?, säger backen till Corren.

Oscar Fantenberg: ”Det har varit en lång och tuff väg”

Efter en lång rehab, där Oscar Fantenberg tagit rehaben i små steg, fanns hoppet om att en återkomst förhoppningsvis kunde bli riktig efter OS-uppehållet.

– Det har hela tiden gått framåt och någonstans har jag väl tänkt tanken att det kanske kunde gå att spela efter OS-uppehållet. Men jag har inte vågat säga det högt. Jag ville inte ha för höga förväntningar eller förhoppningar.

Hoppet blev verklighet, under torsdagens match när Linköping spelade en hemmamatch mot Färjestad gjorde 34-åringen en efterlängtad comeback.

– Det var inte det här jag trodde när jag i princip hade lagt av. Det har varit en lång och tuff väg och du vet inte hur du ska reagera när du verkligen fattar att du är med igen. Nu stod jag där med tårar i ögonen och det hade jag aldrig gjort för åtta–tio år sedan. Det var gåshud att få publikens jubel, det tror jag alla uppskattar, säger Fantenberg till tidningen.

22 minuter och en assist är backens facit efter återkomsten. Nu återstår det nio matcher av grundserien i SHL där backen kommer att köra fullt ut.

