LHC jagar bort kvalspöket – blickar mot slutspel

Linköping jagar bort kvalspöket efter segern mot HV71.

Nu kan laget i stället börja blicka uppåt i jakten på slutspel.

– Om vi spelar som vi har gjort de senaste matcherna så finns det en chans, säger Oscar Fantenberg.

Linköping kan börja titta uppåt i tabellen igen efter segern mot HV71. Foto: Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det har varit en tuff säsong för Linköping med flera krisrubriker.

Under torsdagskvällen tog laget däremot sin viktigaste seger för säsongen. De reste sig tre gånger om efter att HV tagit ledningen och tog matchen till övertid. Där säkrade LHC bonuspoängen genom att vinna efter straffar.

– Det är skönt. Jag tror att alla vet vad som stod på spel. Det är såklart viktiga poäng för oss här i slutet på säsongen, säger Oscar Fantenberg efter vinsten mot HV71.

Linköping blickar mot slutspel: ”Har chansen att jaga”

I och med resultatet har Linköping nu sex poäng ner till HV71 som är under kvalstrecket. Samtidigt är det bara tre poäng upp till Timrå som innehar den sista slutspelsplatsen i SHL. LHC:s assisterande tränare Mattias Zacrkisson menar däremot att LHC inte tittar på tabellen i nuläget.

– Vi måste fokusera på vårt helt enkelt. Det är tajt och det är folk som jagar oss bakifrån. Samtidigt har vi chansen att jaga de som är framför oss också. Vi har såklart ett bättre läge, men det är tajt. Det är fyra väldigt tuffa matcher kvar och det gäller bara att fokusera och ta en match i taget. Vad som händer i de andra ishallarna, det finns absolut ingenting vi kan påverka där, säger Zackrisson på presskonferensen.

Oscar Fantenberg delar den känslan.

– Vi fokuserar på nästa match och att vi ska vinna den. Sedan får vi se när säsongen, eller snarare grundserien, är slut var vi är någonstans. Vi tar nästa match nu och det är Brynäs här på lördag. Då måste vi fokusera om och verkligen ta tag i den matchen. Det är fortfarande tre poäng att spela om i varje match och det kan gå fort både upp och ner. Vi kan inte göra något annat än att fokusera på oss och att vi ska vinna nästa match. Sedan får man ta det i slutet sen, säger Fantenberg.

Är känslan i laget ändå att ni kan titta uppåt snarare än neråt nu?

– Jag tror att om vi spelar som vi har gjort de två senaste, där vi spelar ganska enkelt och rakt, då finns det en chans. Samtidigt vet vi om att det kan gå fort neråt också. Vi måste fortfarande ha den ödmjukheten för att det ska bli en kontrollerande här i slutspurten på säsongen också. Det är klyschigt men vi måste spela nästa match. Vi kan inte fokusera på vad som händer om HV vinner eller något annat lag vinner. Vi ska göra vårt och så ska vi försöka vinna nästa match hela tiden.

Oscar Fantenberg: ”Finns en chans för slutspel”

En slutspelsplats ligger däremot nära till hands och Linköping skulle mycket väl kunna rädda upp vad som annars har varit en tung säsong för klubben.

– Då tar vi det då och det blir jäkligt roliga matcher att spela i sådana fall. Men vi är inte där i tankarna, om vad som händer efter fyra matcher, utan vi tänker bara på nästa match. Det får låta klyschigt men det måste man göra i det här läget. Det är bara nästa byte, det är den mentaliteten som vi måste ha för att man ska orka också. Det är ganska jobbigt att tänka att man ska spela fyra matcher. Vi får tänka på att leva för dagen och nästa träning, nästa match och ta det därefter, säger Oscar Fantenberg.

Kan du påverka den mentaliteten inom gruppen sedan du kom tillbaka?

– Jag försöker. Vi kan inte kontrollera vad de andra lagen gör. Det enda vi kan kontrollera är oss själva och hur vi spelar. Om vi spelar som vi har gjort de senaste matcherna så finns det en chans att vi tar tillräckligt mycket poäng för att kolla uppåt. Det är en lång väg och långt bort hela tiden att tänka så. Om man går in i en säsong och ska tänka på att man ska vara i slutspel, då brukar inte det gå så bra heller. Man måste ta nästa match och ta lite segment att fokusera på. Det blir en väldigt lång säsong man, redan tidigt, ska börja tänka på vad som händer i mars-april, avslutar Oscar Fantenberg.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects