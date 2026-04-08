Tar över krisklubben – berättar om raketresan

Mikael Wikstrand är ny huvudtränare i Västerås. Den tidigare SHL-stjärnan har nu landat ett huvudtränarjobb i Hockeyallsvenskan – efter bara ett år som huvudansvarig i Forshaga.

Efter några tuffa säsonger har Västerås sadlat om och gör det inte minst med ett spännande nytt tränarnamn, Mikael Wikstrand. Nu ska han kliva in i ett, enligt många, krisande Västerås. Detta dessutom efter bara två säsonger som tränare i Forshaga, varav den ena som assisterande. Även om han är relativt ny på tränarhimlen finns ambitionen hos Wikstrand att gå långt.

— Ambitionen har alltid varit att jag vill upp på elitnivå där jag varit som spelare. Nu vill jag göra en ny elitsatsning och elitkarriär, säger Mikael Wikstrand till hockeysverige.se och fortsätter:

— Drömmen och målet har alltid varit att ta mig tillbaka så högt som det bara går.

Mikael Wikstrands fru, Dragana Wikstrand Mrksic, var tidigare en elitspelare i innebandy och hans kompis, Peter Nordström, slog sig in på en tränarkarriär i den sporten, men tanken att kliva in i innebandyn har aldrig slagit 32-åringen med IFK Ore som moderklubb.

— Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Klart att frugan haft en framgångsrik karriär i sporten och att Peter Nordström gjorde ett bra jobb när han väl var inne i innebandyn. Det hade varit coolt, men inget jag funderat på direkt.7

Så vill han leda Västerås: ”Det jag tycker är oerhört viktigt”

Vilka är de viktigaste bitarna från spelarkarriären som du tagit med dig in som ledare?

— Någonstans att man ska ge allt varje dag, bli så bra man bara kan och försöka utveckla sig själv.

— Karriären kan vara extremt kort, så det vore tråkigt om man efter den går och ångrar sig för att man inte gjorde allt i sin makt för att bli så bra som möjligt. Att försöka sprida det budskapet till övriga spelare.

Vilken ledarstil uppskattade du själv som spelare?

— Jag har uppskattat alla tränare jag haft. Jag tycker det är ganska viktigt att man är rak och tydlig i vad som gäller, men även att man har en varm hand när det behövs.

— En ganska blandad kompott är det absolut bästa: att man, som sagt, kan vara rak och tydlig, men även ha en varm och skön famn att luta sig mot om det skulle behövas. Tydligheten är i alla fall det jag tycker är oerhört viktigt.

Mikael Wikstrand i Forshaga.

Det har gått väldigt snabbt för Mikael Wikstrand som coach. Senaste säsongen var hans första som head coach. Detta efter att ha varit assisterande åt Thomas Engman säsongen innan.

— Det var egentligen inga konstigheter. Jag kände mig redo för det, men det blev lite nytt jämfört med att ha varit assisterande.

— Jag tycker ändå inte att det var några jättestora förändringar för mig som ledare. Jag är samma tränare oavsett om jag är assisterande eller head coach, så det var inga konstigheter.

Tar över en klubb i kris

Blev du överraskad när Västerås hörde av sig och ville se dig som head coach kommande säsong?

— Nej, det skulle jag inte påstå. Klart att det är kul att få uppskattning och det har varit lite rykten i hockeysverige om att det har varit andra klubbar som också hört av sig.

— Jag förstod väl att jag hade chansen att hoppa på ett bra jobb i Hockeyallsvenskan.

Har Färjestad hört av sig om att få in dig i organisationen?

— Nej, Färjestad har fullt sjå med sitt och har sina ledare, så jag har inte hört något därifrån på det sättet. Däremot har jag en väldigt bra kontakt med föreningen.

Mikael Wikstrand var en stor profil under sina år i Färjestad.

Hur har du följt Västerås turbulenta tid de senaste säsongerna?

— Jag följer all hockey och klart att jag kollat och följt Västerås mycket under kvalspelet. Även under perioden när Västerås varit lite sämre har jag såklart kollat och funderat på vad som har gått snett.

— Klart att jag kollat det ganska noga utifrån, men ändå inte extremt i detaljnivå.

Mikael Wikstrand och Peter Popovic återförenas i Västerås

Vilka bitar i rent hockeykunnande vill du ta med dig in i Västerås?

— Det gäller att hitta ett spel och en daglig verksamhet som är hållbar över tid. Det är vad jag tycker är absolut viktigast: att vi hittar ett spel som blir gynnsamt.

— Oavsett om det är i början av säsongen, i tråkiga november eller i slutet av serien gäller det att hitta ett spel som passar gruppen, föreningens ambitioner och målsättningar. Försöka hitta en rytm i spelet som kan göra oss så framgångsrika som möjligt.

Vad är grundpelarna i ditt sätt att se på hockey?

— Jag gillar ett lag som spelar med fart och fläkt. Framför allt vill jag att det ska gå ganska fort ner till anfallszonen och försöka gå ganska rakt på mål.

— Utan puck vill jag spela ett strikt försvarsspel, precis som de flesta coacher vill göra. Hålla ihop det så mycket som möjligt utan puck och, när du väl har pucken, att det går fort framåt. Att sedan jobba som ett lag och se ut som ett lag är nyckeln till framgång.

Peter Popovic.

Västerås har även en ny sportchef i form av Peter Popovic.

— Jag har haft något samtal med ”Poppe”. Jag känner honom från när vi kamperade ihop i landslaget och han var tränare för mig där, så det är ett namn jag känner till rätt så bra.

Det är målet för nästa säsong

Upplever du att ni har en samsyn kring hur ni vill att Västerås ska spela?

— Ja, det tror jag absolut. Sedan har vi inte pratat på detaljnivå ännu. Det kommer nog vara många möten framöver där vi ska sätta en ”playbook”. Överlag tror jag att vi alla har en hyfsad bild av hur man vill att det ska se ut.

— Jag tror de flesta vill att vi ska vara ett framåtlutat lag som är redo att köra för varandra, vilket är det absolut viktigaste.

— Exakta detaljer får vi nog sitta och peta i under våren och sommaren för att hitta ett så bra spel som möjligt.

Kommer Västerås vara topp sex kommande säsong?

— Jag kan inte garantera eller lova någonting i de frågorna. Det vi kommer jobba efter är att vi sätter en daglig verksamhet så att vi blir så bra som möjligt. Sedan får vi se var vi landar i tabellen.

— Jag kan garantera att vi kommer göra allt för att Västerås ska bli så bra som möjligt, avslutar Mikael Wikstrand.

Source: Mikael Wikstrand @ Elite Prospects