Västerås IK har hittat sin nya huvudtränare.

Valet faller på 32-årige Mikael Wikstrand som närmast kommer från Forshaga.

Mikael Wikstrand tar klivet upp och blir huvudtränare i Västerås IK. Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån

För ett år sedan plockade Västerås IK in rutinerade Peter Andersson som ny huvudtränare. Klubben hade dock återigen en ny krissäsong och under säsongens gång gick de skilda vägar med Andersson. Sedan fick Johan Gustafsson kliva upp och ta över huvudansvaret tillfälligt i slutet av säsongen. Under ”JG”:s ledning lyckades VIK dock hålla sig kvar i HockeyAllsvenskan genom att vinna med 4-1 i matcher mot Troja-Ljungby i kvalet.

Sedan kontraktet säkrades har Västerås inlett jakten på en ny huvudtränare. Nu har de också hittat sin nästa tränare, och byter spår helt jämfört med fjolårets rekrytering.

Under tisdagskvällen presenterar VIK att det blir 32-årige Mikael Wikstrand som tar över som huvudtränare. Initierade VIKFanCentral har uppgett att Linköping har försökt plocka in Wikstrand som assisterande tränare till Anders ”Ante” Karlsson i SHL. Men Wikstrand har nobbat LHC för att i stället skriva på ett 2+1-kontrakt med Västerås.

− Jag känner mig väldigt inspirerad över att få kliva in i Västerås IK och arbeta i en anrik förening med stark hockeytradition. Det ska bli väldigt spännande att få träffa grabbarna under de kommande veckorna och sätta mig ned med ”JG” och ”Stiffen” och staka ut en ny riktning för klubben, säger Wikstrand på klubbens hemsida.

Mikael Wikstrand tar över Västerås IK

Mikael Wikstrand tvingades avsluta sin spelarkarriär för några år sedan på grund av stora skadeproblem som satte stopp för fortsatt spel. Han valde sedan att sadla om och bli tränare. 2024 klev han först in som assisterande tränare för Forshaga i Hockeyettan, som säsongen dessförinnan hade missat att gå vidare till AllEttan. I fjol tog sig laget till AllEttan och gick vidare till slutspel där de åkte ut i kvartsfinal av det norra slutspelet med 3-1 i matcher mot Sundsvall.

Den här säsongen klev Wikstrand upp som ny huvudtränare i Forshaga där han har gjort ett hyllat jobb. Forshaga kom sexa i Hockeyettan Norra och gick direkt vidare till kvartsfinal i det norra slutspelet. Där blev det dock återigen uttåg direkt med 3-1 i matcher mot Lindlöven.

Nu tar Wikstrand också klivet upp och blir huvudtränare i HockeyAllsvenskan efter bara två säsonger bakom båset. I Västerås återförenas han med Peter Popovic, som är ny sportchef i VIK. Popovic och Wikstrand vann VM-guld tillsammans med Tre Kronor 2018, där Popovic var assisterande förbundskapten.

− Vi har fått en väldigt bra känsla kring Mikael i våra samtal med honom. Det är en ung och hungrig tränare med ett väldigt starkt driv som kommer att passa bra in i vår nystart, säger VIK:s assisterande sportchef. Stefan Holmgren.

Under sin spelarkarriär gjorde Mikael Wikstrand 270 SHL-matcher för Färjestad, bland annat som lagkapten, samt Frölunda och han spelade även 147 allsvenska matcher med Mora. Wikstrand vann SM-guld med Färjestad 2022 och har, som sagt, även ett VM-guld och OS-spel 2018 på meritlistan.

Source: Mikael Wikstrand @ Elite Prospects