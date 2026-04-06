Det är en het kamp om att gå upp till SHL.

Mats Lusth ger nu sin syn på semifinalen mellan Björklöven och Södertälje inför dagens match.

— Jag är ändå positivt överraskad av Södertälje och tvärtom då jag tittar på Björklöven, säger Lusth till hockeysverige.se.

Mats Lusth pekar ut där Södertälje har en fördel mot Björklöven så här långt i semifinalen. Foto: Ronnie Rönnkvist & Jesper Zerman/Bildbyrån (Montage)

Kommer det stå 2-2 eller kommer Björklöven skaffa sig matchboll? Runt 17.30-18 kommer vi ha svaret på den frågan. Kanske ännu lite senare beroende på om vi får en förlängning i Scaniarinken. Både Björklöven och Södertälje har så här långt vunnit sina matcher på hemmaplan. Nu återstår det att se om den trenden håller i sig.

Mats Lusth har både som spelare och tränare kvalat upp till högsta serien, men även spelat hem tre SM-guld, två med Färjestad och ett med Malmö. Hockeysverige.se bad om hans syn på matchserien så här långt och tankar inför eftermiddagens match i den allsvenska semifinalen.

— Jag tycker att Södertälje, egentligen senaste fyra, fem veckorna, har varit i en uppåtgående trend. Kanske den största uppåttrenden av alla lagen i slutspelet, säger Mats Lusth till hockeysverige.se och fortsätter:

— ”AJ” (Andreas Johansson) har fått till det väldigt bra. Jag tyckte att Södertälje ägde Björklöven i förra matchen och stängde ner dom totalt.

— Nu blev Henrik Eriksson avstängd och det tror jag kommer drabba Södertälje lite. Han är en väldigt nyttig spelare just i slutspel och sådana sammanhang.

— Jag är ändå positivt överraskad av Södertälje och tvärtom då jag tittar på Björklöven som har det kanske mest namnkunniga laget. Dessutom har dom förväntningarna på sig att år efter år att gå upp, men inte lyckats. Nu kan man såklart gå hela vägen den här säsongen, men hittills har inte Björklöven visat det man förväntar sig av dom.

Mats Lusth lovordar Andreas Johanssons jobb med Södertälje under slutspelet. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hyllar Andreas Johansson: ”Där är han vassare än Magnus Bogren”

Björklöven har trots allt 2-1, men vad skulle du säga är skillnaden mellan lagen?

— Skillnaden i just den här serien tycker jag är det mentala. Att Södertälje känns starkare mentalt. I grund och botten har egentligen Björklöven skickligare spelare om vi tittar kvalitetsmässigt sett över hela laget.

— I slutspelet blir det ett helt annat spel. Många lag spelar bra i grundserien. När det sedan blir tajtare, det tätar till sig och man är på och spelar lite småfult motståndarnas stjärnspelare, poänggörare, och inte ger dom något utrymme så dom viker ner sig…

— Det är vad jag tycker att Björklövens spelare gjort hittills. Framför allt i senaste matchen. Det är där jag tycker Södertälje är mentalt starkare och tuffare.

Handlar det där lite om kampen på tränarbänken mellan Andreas Johansson och Magnus Bogren?

— Ja, och där måste jag hylla Andreas Johansson som fått med sig sina spelare på det här.

— Bogren är väldigt korrekt och artig, men kanske inte riktigt den här slutspelstränaren, men samtidigt är det svårt att säga. Känsla jag får är i alla fall att han är väldigt korrekt medan Andreas varit med förr och vet vad som krävs.

— Att det inte bara är själva spelet utan även den mentala biten att komma in under skinnet på framför allt stjärnspelarna hos motståndarna. Det tycker jag inte Björklöven-spelarna ens är i närheten av på Södertäljes stjärnspelare. Där tror jag Andreas Johansson är lite vassare än Magnus Bogren.

Magnus Bogren behöver få ut mer av sitt lag, menar Mats Lusth. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Mats Lusth: ”Det måste Bogren få sina spelare att förstå”

Vilka förväntningar har du på eftermiddagens match?

— Förväntningarna jag har är att det ska bli en väldigt rolig match att se. Jag hoppas lite på att Södertälje fortsätter spela som man gjorde senaste fast man har Henrik Eriksson borta. Han betyder mycket i slutspelshockeyn och visst vill vi se alla sådana här serier gå till att avgöras i sjunde matchen. Nu får andra spelarna i laget ta över hans roll.

Vad talar för att Björklöven ska ta hem den här matchserien?

— Att deras stjärnspelare börjar gå in och smutsa ner sig lite mer. Att dom ger sig in i kamperna framför målen och tar lite stryk för att kunna göra mål. Det måste Bogren få sina spelare att förstå, avslutar Mats Lusth.

