Körde över målvakten − stängs av i semifinalen

Henrik Eriksson körde in i målvakten Frans Tuohimaa.

Nu straffas SSK-kuggen i efterhand och blir avstängd i semifinalen.

Henrik Eriksson blir avstängd efter att ha kört in i målvakten Frans Tuohimaa.

I den tredje perioden av gårdagens allsvenska semifinal mellan Södertälje och IF Björklöven blev Henrik Eriksson utvisad efter att ha åkt in i målvakten Frans Tuohimaa. Eriksson fick sitta i två minuter för ”interference on the goalkeeper”.

Under söndagsmorgonen stod det dock klart att Eriksson riskerar ytterligare bestraffning då han anmäldes till disciplinnämnden.

”När det återstår 14 minuter och 16 sekunder av period 3 befinner sig Björklövens målvakt bakom målet och spelar pucken. Södertäljes nr 13, Henrik Eriksson, uppmärksammar detta, tar två skär och sätter in en tackling på Björklövens målvakt Frans Tuohimaa, som faller till isen”, stod det i anmälan.

Henrik Eriksson menar däremot att det inte handlar om någon tackling, utan snarare en krock mellan honom och Tuohimaa.

− Vi har ett byte i offensiv zon, jag ser att vår back spelar pucken ner längs gula listen. Jag hinner uppfatta att jag kan vara först på pucken och stannar i forecheck i ett försök att vinna pucken. Jag hinner inte uppfatta att Björklövens målvakt är ute och spelar pucken och vi krockar olyckligt med varandra, säger Eriksson i ett yttrande till disciplinnämnden.

Henrik Eriksson stängs av för SSK

Nu har också domen mot SSK:s Henrik Eriksson kommit.

Han straffas med två matchers avstängning och disciplinnämnden menar att Eriksson inte gjorde tillräckligt för att inte åka in i Frans Tuohimaa.

”Målvakten har inte varit tacklingsbar, kontakten har varit onödig och Henrik Eriksson har inte gjort någon rimlig ansträngning för att undvika kontakten”, skriver nämnden och uppger följande nyckelfaktorer till beslutet:

”Tackling mot icke tacklingsbar målvakt.

Skaderisk”

Henrik Eriksson kommer därmed att missa både match fyra och match fem i semifinalen mellan Björklöven och Södertälje.

Samtidigt blir Albin Lundin i Björklöven också avstängd efter att ha fällt linjedomaren.

