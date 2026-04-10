Stortalangen om framtiden: ”Det är tanken”

Marcus Nordmark är nästa stora talang på väg fram i Djurgården. Efter att ha fått känna på SHL är tanken att han nästa säsong ska ta steget till seniorhockeyn på allvar.

— Målbilden är att försöka kriga om en plats i A-laget och tävla mot de stora grabbarna, säger 17-åringen till Hockeysverige.se.

JOHANNESHOV (HOCKEYSVERIGE.SE)

Marcus Nordmark är en av två från IFK Täby som tagit plats i U18-VM-truppen. Den andra är barndomskompisen Viggo Björck. Förutom VM-spel har båda debuterat i SHL för Djurgården under säsongen och i sommar kommer med stor sannolikhet båda att draftas tidigt.

– När jag och Viggo började känna varandra? Nu vet jag inte exakt, men vi kan ha varit åtta år, säger Marcus Nordmark då hockeysverige.se träffar honom på ett café i Globens köpcentrum.

– Vi har spelat i samma lag under alla år. Dessutom gick vi i samma klass i sjuan, åttan och nian. Nu går vi i samma klass på gymnasiet, så vi har känt varandra i väldigt många år, vilket är kul.

Vad har han betytt för dig som hockeyspelare?

– Att ha någon att tävla och spela med har varit riktigt roligt.

Viggo Björck har den här säsongen svarat för sex mål och totalt 15 poäng på 42 matcher. Dessutom förväntas han gå i NHL-draftens förstarunda.

– Hans resa har varit väldigt mäktig. Nu är han en toppspelare i Djurgårdens A-lag, vilket är jätteroligt.

Är en av många talanger från Täby

Förutom Viggo Björck och Marcus Nordmark kommer bland andra Wilson Björck, Theo Stockselius, Melvin Novotny och Rocky Langvardt från just IFK Täby.

– Det har varit mycket tävling på träningarna och vi har alltid haft roligt tillsammans.

– Det har inte varit några tråkiga träningar, samtidigt som vi har tävlat mot varandra. Alla är också skickliga och vill bli bättre. Till slut blir man då bra.

Viggo Björck och Marcus Nordmark har följts åt hela karriären.

Det finns också en träningskultur i klubben där man hela tiden driver på varandra, menar Nordmark.

– Ja, det skulle jag säga. Vi hade inte så mycket istid i Täby och det blev att vi körde korta träningar. Då blev det mer intensivt, vilket var roligt.

Hur tajta var ni vid sidan av hockeyn?

– Riktigt tajta. De flesta av oss gick i samma klass och skola, så vi hängde även med varandra på fritiden. Då kunde vi också bygga lite kemi mellan oss, vilket var jättebra.

Pappa är en tidigare storspelare

Under juniortiden i Täby hade Marcus Nordmark Philip Bjuresäter och Emil Rindås Abassi som tränare.

– Bjuresäter hade jag i J18 och Emil Rindås Abassi i U16, så de har betytt ganska mycket för mig. Jag hade Bjuresäter och Rindås Abassi en säsong var.

– Bjuresäter var lugnare, medan Rindås var lite mer på, skulle jag säga, säger Marcus Nordmark med ett leende.

Robert Nordmark.

Vad var det som lockade med hockeyn när du växte upp hemma i Täby?

– Att det var så nära till rinken. Det var några kompisar från skolan som spelade och då blev det mycket snack i klassrummen. Då blev jag motiverad att spela och att vara där varje dag och träna.

Pappa är tidigare storspelaren Robert Nordmark, men Marcus Nordmark har såklart själv lagt ner ett hårt arbete för att lägga grunden till där han är i dag.

– Det är för att jag brinner för sporten och har roligt varje dag. Pappa har såklart bidragit med mycket – detaljer kring hur man ska träna, äta och så vidare för att bli så bra som möjligt.

Marcus Nordmark valde Djurgården

Oavsett var du spelat har du samlat rejält med poäng – har du alltid haft det här målsinnet med dig?

– Jag vill alltid göra mål eftersom det är roligt. Då försöker jag också göra det. När jag var mindre blev jag alltid sur när jag inte gjorde mål, så det måste i alla fall ha börjat när jag var liten.

Vilket ”mindset” har du när du går in i en match?

– Att försöka ha roligt och såklart vinna matcherna. Jag försöker även tänka på mig själv och göra det så bra som möjligt.

Marcus Nordmark.

Inför säsongen 2024/25 lämnade Marcus Nordmark Täby för att spela med Djurgården.

– Jag gillar Djurgården och pappa har spelat där. Jag visste att det var en bra förening och att de har flest SM-guld. Det är extremt mäktigt att få spela där, så det var ett klart val för mig, säger Marcus Nordmark, som alltid varit Djurgårdare.

Pappa har även spelat för Luleå, Brynäs och Västerås.

– Han har spelat i många klubbar. Uppe i Luleå har jag farfar och lite släkt. Det stod mellan några lag, men Djurgården var för mig det självklara valet.

Fick A-lagsdebutera: ”Varit en stor barndomsdröm”

Redan första säsongen i Djurgården fick Marcus Nordmark vara med om att vinna både J18- och J20-SM-guld. Nu är laget dessutom framme i J20-SM-final mot Frölunda.

– Vi tävlar och tränar jättehårt i Djurgården. Många pushar varandra samtidigt som vi har roligt vid sidan av. Då blir det att man bildar en stark grupp som utvecklas mycket.

– Alla är nära varandra i den här gruppen och vi 08:or går i samma klass. Vi hänger med varandra jättemånga timmar dagligen. Då bygger man upp en stark relation till varandra, vilket gör det lättare att tävla, träna och spela med och mot varandra.

Under den senaste säsongen kom chansen för Marcus Nordmark att debutera i SHL för Djurgården i en match mot HV71. Totalt blev det åtta seriematcher och en assist.

– Det var otroligt häftigt. Att spela inför ett fullsatt Hovet har varit en stor barndomsdröm för mig, speciellt när vi har en sådan bra publik.

Marcus Nordmark har gjort en poäng i SHL.

Kan du klä ord på känslan när du stod i spelargången och hörde publiken sjunga med i introlåten?

– Det var svårt att slappna av när jag hörde 9 000 på läktaren. Jag var nervös som fan …

Det ska man väl vara?

– Ja, det är då jag spelar som bäst.

Hur upplevde du dagen du skulle debutera?

– Jag blev uppkallad dagen innan och gjorde sedan en träning på morgonen före matchen. Efter träningen fick jag reda på att jag skulle spela i en kedja med Emilo Pettersen och (Håvard) Salsten. Det fungerade helt okej, men jag var nervös.

– Att debutera i A-laget är det häftigaste jag varit med om hittills i min karriär, så det var roligt. Men vi förlorade matchen, vilket var tråkigt.

Djurgården kan låna ut Marcus Nordmark

Nu väntar en ny säsong för Marcus Nordmark och Djurgården. I skrivande stund är det inte helt klart var han kommer att spela framöver.

– Tankarna är att jag ska spela i Djurgården, men inget är klart ännu, så vi får se.

Vad är målbilden om det blir Djurgården?

– Målbilden är att försöka kriga om en plats i A-laget och tävla mot de stora grabbarna. Sedan handlar det om utveckling och så vidare.

Marcus Nordmark är aktuell för att gå högt i NHL-draften till sommaren.

När du säger att det eventuellt blir Djurgården, är det sommarens draft som avgör hur det blir kommande säsong?

– Ja, draften i sommar. Jag har inte heller något kontrakt ännu, men vi får se vad som händer.

Vilka förväntningar har du på draften i sommar?

– Det ska bli jättespännande och kul. Farsan spelade i Vancouver och St. Louis, så kanske får jag bli draftad av något av de lagen.

– Han har också jobbat för några klubbar, så det skulle vara kul om jag blir draftad av någon av de lagen.

– De flesta klubbarna har också pratat med mig redan, så det är kul. Känslan är att de flesta klubbarna gillar mig och kommer att drafta mig ganska tidigt om de får chansen.

Men i Sverige, då är det Djurgården som gäller?

– Ja!

Source: Marcus Nordmark @ Elite Prospects