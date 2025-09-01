Marcus Gidlöf gjorde ett stort avtryck i SHL och Hockeyallsvenskan i fjol. Men ishockey är inte det enda livet kretsar kring för Leksands 19-årige puckmotare. För hockeysverige.se berättar han om sitt stora musikintresse – och de egna ambitionerna med musicerandet.

– Det hade varit svinkul att ställa sig på en scen, säger Gidlöf.

Marcus Gidlöf är mer än bara målvakt – på fritiden är det musik som dominerar hans vardag.

Foto: Daniel Stiller / BILDBYRÅN & instagram.com/kgbryggeriet/

Hockeyspelare som skapar musik hör inte till vanligheterna.

Mika Zibanejad har förvisso producerat en hel del låtar under namnet ”DJ ZBad” medan Henrik Lundqvist gillar att spela gitarr och har även repat tillsammans med tidigare tennisstjärnan John McEnroe. Leksands stora målvaktslöfte Marcus Gidlöf kan vara på väg att göra dem sällskap i en förhållandevis exklusiv skara.

Hans musikintresse väcktes tidigt och har utvecklats till något som i dag ger honom sinnesro i den hektiska hockeyvardagen.

– Själva musikintresset kommer nog ifrån när mamma satte på Metallica i bilen när jag var yngre. Då fastnade jag för det. Metallica har varit min favoritgrupp sedan jag var fem, sex år. De ligger mig väldigt varmt om hjärtat, berättar Falusonen.

– Sedan fick jag min första gitarr när jag gick i sexan, så då satt jag och plinkade på den. Det har följt med mig hela vägen. Nu ser varje dag nästan likadan ut att man sätter sig med gitarren och spelar när man kommer hem från träningen och försöker koppla av. Vissa mediterar, vissa går ut och går och vissa spelar golf och jag hittade musiken som min lilla avkoppling.

Med tanke på Metallica, är det hårdrock som gäller för hela slanten?

– Nja, det beror på lite. Det är klart att det är mycket hårdrock, som Metallica, Ghost, Volbeat och så där, men jag gillar även Bolaget och nu under sommaren har det blivit lite norsk musik, Fjellrev. Men det som ligger mig varmast om hjärtat är nog rocken.

Marcus Gidlöf har släppt två låtar

Under de senaste somrarna har musicerandet blivit mer än bara ett sätt att komma ned i varv. Tillsammans med kompisen Anders Karlsson, som går under artistnamnet Hockeymasen, har Leksands unge målvakt testat att göra ett par låtar. Det första släppet de gjorde, ”Tillsammans igen”, gick varm i Juniorkronornas omklädningsrum under JVM i Ottawa i vintras

– Jag träffade Anders när jag hade praktik på hallen för något år sedan. Han gillade att skapa musik och jag gillade att spela, så då testade vi att göra lite musik tillsammans och tyckte att det var svinroligt, säger Marcus Gidlöf.

– ”Tillsammans igen” var första låten jag var med och gjorde. Det är den och en till vi har gjort (”Kom ändå”) som vi släppte nu i somras.

Han poängterar att musiken bara är en hobby vid sidan av ishockeyn, men sticker samtidigt inte under stol med att han kommer att växla upp musicerandet i framtiden.

– Under säsong blir det inte så mycket skapande, jag och Anders brukar inte träffas på samma sätt då. Det kanske blir att jag sitter hemma och skriver ned lite i blocket, texter och ackord och så där. Sedan blir det mer när säsongen tar slut. Då träffas vi nästan varje kväll och håller på. Vi siktar alltid på ett släpp 12 juni varje år, men nu siktar vi på ett helt album.

Du är van att spela framför tusentals människor på isen, skulle det kännas lika naturligt att ställa sig på en scen och framträda?

– Vi har pratat lite om det att kanske testa på något ställe nästa sommar. Jag tror att det hade kunnat gå med rätt typ av autotune (skratt). Men det hade varit svinkul att ställa sig på en scen. Jag skulle säga att jag delvis är en sådan person som gillar att stå i rampljuset.

”På vissa låter det som att jag ska rädda världen”

Med sommaren 2025 officiellt över i och med inträdet av september är det dags för Marcus Gidlöf att delvis släppa musiken och blicka fram mot en ny säsong. 2024/25 bjöd på ett nationellt genombrott med starkt spel i SHL, JVM – och inte minst det lite oväntade inhoppet för Djurgården i den allsvenska finalen mot AIK. Det händelserika fjolåret gör det svårt för ynglingen att plocka ut en höjdpunkt.

– Höjdpunkterna är erfarenheterna jag fick av varje steg jag tog, summerar han virvelvinden till säsong han upplevde.

– Från den första SHL-matchen jag fick mot Färjestad… Att få och ta den möjligheten och få ett kvitto och en erfarenhet från det. Samma sak med JVM – vilken möjlighet och erfarenhet man får av att spela i en helt annan miljö. Man kommer tillbaka, får vila lite och sedan känner man sig nästan som en annorlunda målvakt i första SHL-matchen man gör efter JVM.

– Sedan kom det där med Djurgården och folk kan tycka vad de vill om det, men vi såg det som ännu en grym erfarenhet. Och det blev det verkligen. Jag blev bättre som både målvakt och människa och kände att jag litade så jäkla mycket mer på sig själv.

Marcus Gidlöf firar det allsvenska avancemanget med Djurgården i våra.

Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Med framgångarna kommer förväntningar. Marcus Gidlöf förväntas prestera ännu bättre hockey den här säsongen, något han snabbt blivit varse om.

– Det simpla svaret hade varit att säga att man skiter i vad alla säger, men det är inte alltid så lätt heller, erkänner han.

– Det jag går efter är det som sägs mellan mig, (målvaktstränare Alexander) Milner, (tränare Johan) Hedberg och laget. Vad folk tycker, tänker och kommer tro under säsongen det får jag egentligen skita i. På vissa låter det, som Hedberg sa, som att jag ska rädda hela världen ibland, men det kommer jag inte att behöva göra. Det är trots allt bara hockey och jag spelar för att det är svinkul. Klart det kommer att sättas en del press, men man får ta det som en rolig grej.

Hyllar Johan Hedberg: ”Kunde inte få en bättre huvudtränare”

Johan Hedbergs inträde som ny huvudtränare är ett stort plus för målvakten. Att få en coach med tolv säsongers erfarenhet från att vakta kassen i NHL, och ytterligare ett par år som målvaktstränare i San Jose Sharks, gör att Gidlöf får ytterligare ett värdefullt bollplank i sin närhet.

– Det är något som gör att jag känner mig ännu tryggare, säger Marcus Gidlöf om Hedberg.

– Vi är trots allt två unga och oprövade målvakter i SHL. Nog för att man kände sig trygg redan i fjol med Mantas (Armalis) och Jakob (Hellsten). Mantas har varit med om mycket och han hjälpte mig, och sedan hade jag Jakob som redan under sitt första år var hur mogen som helst. Nu försvinner Mantas och vi får in Hedberg, det lättar upp det ännu mer. Vi ska försöka använda honom så mycket vi kan. Han har nog varit med om allt jag ska vara med om, så jag känner mig svintrygg. Man hade nog inte kunnat få en bättre huvudtränare sitt andra år i SHL.

Johan Hedbergs inträde i Leksand innebär en extra trygghet för Marcus Gidlöf.

Foto: Daniel Stiller / BILDBYRÅN

Gidlöf om NHL: ”Hade inte skadat med ett och två år till i SHL”

Efter det ekonomiska stålbad som Leksands IF genomgår ses laget som en nedflyttningskandidat av många. För Gidlöf och hans lagkamrater är det morot att visa belackarna att Leksand kommer att vara bättre än förväntat.

– Vi tar det som en rolig grej. Alla kommer se oss som underdogs och tippar oss i botten, men vi knyter näven i fickan och bara kör. Vi ska visa alla att de har fel! För oss är det tändvätska och hela gruppen, tränarstaben och alla runt omkring känner sig jättetrygga med det vi har och vad vi kommer att kunna göra av det.

Utöver att skapa musik under sommaren hann leksingen med ett besök på Long Island i New York. Gidlöf draftades av New York Islanders i femte rundan 2024 och fick nu göra sitt första besök hos klubben under sommarens development camp. Klubben, som genomgår stora förändringar efter att Mathieu Darche ersatt Lou Lamoriello som general manager, imponerade på svensken.

Men någon brådska att skriva NHL-kontrakt och flytta till USA har han inte.



– Jag tror inte att det hade skadat med både ett och två år till här i SHL för att verkligen växa in i det och stå mycket matcher, resonerar han.

– Det är det som kommer att vara det tuffa. Där förväntar de sig rätt bra resultat varje kväll under rätt många matcher. Så att få möjligheten att spela mycket här i SHL under ett, två eller till och med tre år till skulle vara nyttigt. Vi får se lite. Men jag tror att ju längre tid jag får spela här, desto bättre kommer jag att känna mig när jag kommer över.

Source: Marcus Gidlöf @ Elite Prospects



