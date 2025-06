Forwardens kritik mot SHL: ”Väldigt robotstyrt”

För att hitta självförtroendet igen valde Lukas Wernblom att lämna Malmö och SHL.

Nu öppnar 24-åringen upp – efter en säsong där ingen annan svensk gjorde fler mål i finska Liiga.

– Det inte någonting som man vill minnas tillbaka på hockeymässigt, säger Wernblom till hockeysverige.se.

Lukas Wernblom i Malmö. Foto: Bildbyrån (montage).

När Lukas Wernblom lämnade Malmö och SHL i november 2023 var det med ett självförtroende i botten. MoDo-produkten hade värvats efter en succé i Mora och Hockeyallsvenskan, men hamnade direkt på skadelistan. Därifrån följde ett 2022/23 med noll mål på 44 matcher och till slut ett kval.



Mindre än två år senare är nu läget helt annorlunda.



Den nu 24-årige forwarden har precis avslutat sin andra raka säsong med TPS i finska högstaligan, och har helt plötsligt varit en jagad man på marknaden. (Läs mer här). Detta efter 25 (!) fullträffar i grundserien. En siffra som ingen annan svensk i serien kunde toppa.



– Som lag tycker vi att det var väldigt ryckigt. Vi fick väl inte riktigt ihop det. Det var mycket skador och grejer, och allmänt fick vi inte till spelet som vi ville, men samtidigt tycker jag det var en rolig säsong. Vi hade ett jäkligt härligt gäng, så det var roligt att vara på hallen ändå, även fast resultatet inte blev som vi ville, börjar Wernblom berätta när hockeysverige.se når honom strax före midsommar.



25 mål… så mycket har du inte producerat sedan U16…

– Ja, precis. Vi fick ett bra stäm där. Jag hittade en bra kedja där och sen hade vi Max Lindroth som hade en grym säsong också. Det var några spelare som fick en bra säsong som individer, men som sagt, som lag blev det inte som vi hade tänkt. Det var det som vägde över till slut.



Hade ni någon intern tävling mellan er, du och Max?

– (Skratt) Nej, vi försökte bara lyfta varandra så mycket det gick och hittade även varandra utanför plan också. Vi har haft grymt roligt både på och utanför isen. Det är alltid kul när man klickar lite extra sådär, men sen hade vi också ett väldigt härligt gäng så vi gjorde mycket utanför med alla. Då brukar det vara lättare att prestera på isen också. Det var bara lite skador och skit som kom i vägen. Annars tror jag att det hade slutat mycket bättre i år.

Stora skillnaden: ”Försvann helt och hållet i Malmö”

TPS Åbo åkte ut redan i första rundan av slutspelet och kunde därmed inte överträffa sin prestation från året innan då Wernblom anslöt sent och tog laget till en kvartsfinalförlust mot mästarlaget Tappara – MEN för Wernblom var 2024/25 ännu ett steg i rätt riktning.



– Man får mycket intryck, men jag hann spela nästan 40 matcher i första året jag kom också, så jag lärde mig mycket direkt. Sen var jag ännu lite bekvämare när jag åkte dit i år, men det blir som vanligt med nya spelare och nytt lag, så det blir något nytt på så sätt ändå. Själva ligan känner man igen på ett bättre sätt, så det var kanske lite lättare att komma in i under år två, berättar forwarden.



Vad var det som klickade i ditt spel?

– Det är väl framförallt att jag hittade självförtroendet igen. Jag fick ett bra självförtroende i Mora och sen försvann det helt och hållet i Malmö. Jag fick bygga upp det igen och fick ett otroligt förtroende av tränarna och alla runt om. Då lyfter man sig själv och får självförtroende. Sen bara går det bara på räls efter det. Det är främst det jag känner att jag har fått tillbaka.



Lukas Wernblom fortsätter sedan att öppna upp om hur den tuffa tiden i Malmö hjälpt honom i längden.



– Man växer väl av alla motgångar. Min karriär har inte varit spikrak uppåt, så det är klart att man tar med sig grejer även om det går dåligt. Att få inse vad man behöver jobba på är väl alltid bra också. Det är lite både och, men sen är det såklart roligare när det går bra.

– Det är jätteskönt (att kunna leverera på den här nivån). Det är här någonstans jag vill vara nivåmässigt. Det blev inte alls som tänkt i Malmö. Det var väl bara kvalet som jag kände att jag kunde ta med mig därifrån. Annars är det inte någonting som man vill minnas tillbaka på hockeymässigt i alla fall. Sen hade jag en jättebra tid med sköna grabbar i laget där också, men hockeymässigt så har jag försökt släppa det och gå vidare.

Lukas Wernblom i Malmö 2023. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

Kritiken mot SHL: ”Väldigt robotstyrt”

Wernblom fortsätter sedan med att lyfta det faktum att finska ligan kan vara bättre för offensiv utveckling än det spel SHL-lagen visar upp.



– Just ligan är lite öppnare än SHL. SHL är väldigt robotstyrt tycker jag. Det kanske finns max en kedja i varje lag som får spela hockey som man vill. Sen är det, i vissa lag, egentligen från andra till fjärde kedjan som bara går på riktlinjer och spelar robotaktigt.

– Jag tycker att Finland har lite… vissa spelar mycket som SHL-lagen, men vissa spelar nästan som allsvenska lag med lite öppnare hockey och bara kör. Det är väl den där blandningen av att få möta alla sorters motstånd som jag tycker är väldigt kul. Sen är det lite mer lägen än i SHL och då är det såklart lite lättare att göra mål också.



Tycker du att fler svenskar borde välja den vägen?

– Ja, det tycker jag verkligen. Jag har inte hört om många svenskar som inte har tyckt om Finland, om jag säger så. Jag tycker att det är en jätterolig liga. Ingen match är den andra lik nästan, utan det är en stor variation. Sen bottenlagen tyvärr kanske lite sämre, men på de åtta eller tio bästa lagen är det riktigt bra nivå. Det är en kul variation, absolut.



För Wernblom, som ännu inte har skrivit ett kontrakt över 2025/26, vägar även detta in i hans val att fortsätta blicka mot Finland.



– Mycket såklart. Främst för min egna utveckling och vart jag tror jag kan växa och bli så pass bra spelare som jag kan bli. Jag ser att förutsättningarna finns där, och nu när jag har visat upp mig i Finland så vet man vilken roll och vilket förtroende jag kan få där. Utifrån det känns det givet att inte hoppa tillbaka och kanske kämpa i en tredje, fjärde kedja igen. Det lockar mer att få det uppdukat från start, även fast man såklart måste visa och jobba igen, men det är ett lite annat läge jag kommer in i nu.



Planen är att fortsätta åtminstone ett år till i vårt grannland, men därefter kommer säkerligen MoDo att vara intresserade. Inte minst om det går upp till SHL direkt.



– Det betyder jättemycket för hela stan och allting. Att vara SHL i den här stan, det är ju guld, så det är klart att man hoppas att de tar steget upp direkt. Det ser ut som att de får ett väldigt bra lag på pappret också, så jag håller alla tummar att de ska gå upp, såklart, avslutar Wernblom.