Trots sportchefens ord: ”Jag har inget påskrivet”

I april uppgav Henrik Gradin, sportchef i MoDo, att Lukas Wernblom förlängt med TPS.

Nu bemöter den tidigare SHL-forwarden det hela – efter sitt succéår i Finland.

– Jag blev lite chockad när jag läste det faktiskt, säger Wernblom till hockeysverige.se.

”Lukas skrev ett nytt tvåårskontrakt med TPS Åbo runt jul så han är inte aktuell”



Så lät det i början av april då MoDos sportchef Henrik Gradin grillades av ÖA på potentiella namn till lagbygget i Hockeyallsvenskan. Lukas Wernblom, som ”Hinken” syftade på hade just avslutat sin andra säsong i finska högstaligan, men ännu hade inget officiellt kring hans framtid kommunicerats.



Nu ger den MoDo-fostrade forwarden, med utgående kontrakt efter 2024/25, en uppdatering.



– Jag blev lite chockad när jag läste det faktiskt. Jag vet inte var han har fått det ifrån faktiskt. Jag har inte signerat någonting i alla fall, svarar Wernblom hockeysverige.se strax innan midsommar.



Den tidigare SHL-spelaren både tror och hoppas däremot att något blir klar inom den närmsta tiden, och ser därmed ut att bli kvar i Finland – trots intresse från Sverige.



– Just nu är det väldigt nära, skulle jag säga, och jag kollar mot finska ligan, men jag har inget påskrivet än, säger han och fortsätter.

– Det har funnits några alternativ i Sverige också, men jag känner att nu när jag kommit in i finska ligan så vill jag gärna fortsätta där något år till.

Svensk skyttekung i Finland

Wernblom stod för hela 25 mål under 2024/25 och var med det bäst av samtliga svenskar i Liiga. Ett faktum som självklart gjort honom mer intressant på marknaden.



– Min agent har framfört att det har funnits en hel del alternativ. Det är klart att när man gör lite mål så är det lättare att få jobb, men jag tycker att vi har haft bra kommunikation, och vi båda är inne på att det borde finnas en bra chans att fortsätta i Finland, säger Wernblom.



Har du haft bud som gjort att du funderat på att vända hem till Sverige?

– Ja, lite löst har jag pratat med någon klubb, men jag har egentligen helt varit inne på att försöka få till det i Finland igen. Nu när det har gått bra där så ser jag mig gärna fortsätta ett år till, minst, innan man kanske kollar hem mot Sverige igen. Egentligen har vi bara snöat in på att det förhoppningsvis ska bli Finland igen.



En längre intervju med Lukas Wernblom kommer på hockeysverige.se.

Source: Lukas Wernblom @ Elite Prospects