Svenske rookien mitt i monstertrejden: ”Sjukt chockerande”

Quinn Hughes skickades till Minnesota Wild i säsongens största trejd. Åt motsatt håll gick bland annat den svenska rookien Liam Öhgren, som nu alltså spelar i Vancouver Canucks.

— Jag blev såklart chockad och kommer nästan inte ihåg vad han sa i det samtalet mer än att det var jag, Buium och Rossi som skulle bort, säger 21-åringen till Hockeysverige.se.

Liam Öhgren trejdades till Vancouver Canucks. Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

Det kallades monstertrejd när Quinn Hughes lämnade Vancouver Canucks för Minnesota. I gengäld fick Canucks Marco Rossi, Zeev Buium och svenske Liam Öhgren. Det är också så här långt vad man kan kalla en lyckad trejd i och med att varken Vancouver eller Minnesota förlorat några matcher efter bytet, men för Liam Öhgren kom trejden överraskande.

— Det var sjukt chockerande. Vi hade haft match dagen innan och ny match dagen efter. Vi tränade på dagen och sedan kom det här verkligen från ingenstans berättar Liam Öhgren som just nu är på ”roadtripp” med Vancouver.

— Bill Guerin, Minnesotas GM, ringde mig på kvällen och berättade att jag blivit trejdad till Vancouver. Jag blev såklart chockad och kommer nästan inte ihåg vad han sa i det samtalet mer än att det var jag, Buium och Rossi som skulle bort.

Hann du reflektera över att det var just till Vancouver som inlett säsongen väldigt svagt?

— Jag vet inte riktigt vad jag tänkte, men jag var såklart först besviken. Klart att då man blir draftad för ett lag vill man stanna där så länge man kan och försöka vinna med dom.

— Nu när jag kommit hit till laget, träffat grabbarna, management och allt sådant känns det väldigt bra, så jag är glad över att vara i Vancouver.

Liam Öhgren till Vancouver Canucks: ”Grabbarna har varit grymma”

Liam Öhgren ser också tillbaka på tiden i Minnesota som en bra och utvecklande tid.

— Den har varit grym. Jag har gillat det mesta, staden, grabbarna i laget har varit grymma, ”staff” och allt runtomkring har varit riktigt bra.

— Det har såklart varit tufft att åka upp och ner mellan AHL och NHL, så det har varit många utmaningar, men då jag varit i Minnesota har det verkligen varit toppklass och organisationen har tagit hand om mig väldigt bra.

— Jag är glad för min tid där, men nu är jag väldigt nyfiken och exalterad på vad som kommer här nu med Vancouver.

Hur ser du på den utveckling du fått som hockeyspelare under din tid i Minnesota?

— Jag tycker att jag utvecklats väldigt mycket på många olika sätt. Framför allt har mitt defensiva spel blivit mycket bättre.

— Lärt mig spela en defensiv hockey i NHL och jag tycker att alla matcher jag fått varit utvecklande på alla nivåer. Som jag sa har jag verkligen uppskattat tiden i Minnesota.

Liam Öhgren efter att ha gjort första målet i Vancouver Canucks.

Foto: AP Photo/Yuki Iwamura.

Nu väntar alltså spel med Vancouver, något Liam Öhgren så här långt har uppskattat.

— Det har varit bra. Grabbarna har varit grymma och det är skönt med många svenskar i laget och som tagit hand om mig på en gång.

— Skönt också att jag fick med mig Marco Rossi och Zeev Buium som jag känner väldigt bra sedan tidigare, så det har ändå varit lätt att ställa om.

Många svenskar i Vancouver

Givetvis har det också varit en trygghet för honom att ha haft flera svenskar i båda laget och högst upp i ledningen.

— Ja, verkligen. Vissa kände jag sedan tidigare. Sedan får jag prata mitt egna språk, vilket hjälper väldigt mycket. Det blir som en extra trygghet.

Marco Rossi, Zeev Buium och Liam Öhgren gick till Vancouver Canucks i den stora Quinn Hughes-affären.

Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Redan i andra matchen för sitt nya lag kom Liam Öhgrens första mål.

— Det var faktiskt riktigt skönt att den kom ganska snabbt efter trejden. Jag har gnuggat hårt för det hela säsongen.

”Vi har blivit välkomnade”

Vilken nivå skulle du säga att det här laget, som ligger sista i hela NHL, håller?

— Det är väldigt annorlunda. Lagen ligger på två olika ställen i tabellen. Just matcherna jag spelat har känts väldigt bra. Känslan är att vi har ett bra lag.

— Stora skillnad är att vi är ganska mycket yngre i Vancouver än vad Minnesota är. Det är ett spännande lag och vi har vunnit två av två matcher sedan vi kom hit, så det känns bra.

Hur var stämningen i gruppen då du kom till Vancouver med tanke på lagets inledning av säsongen?

— Jag vet inte så mycket annat än Minnesota så det är svårt att säga exakt hur det ska vara, men stämningen är bra, grabbarna sköna och vi har blivit välkomnade väldigt bra så jag är nöjd än så länge.

När får du flytta till din nya hemstad, Vancouver?

— (Skratt). En bra fråga. Vi är på roadtrip i New York nu och fram till 22:a. Den 23:e åker jag tillbaka till Minnesota och hämtar upp en massa grejer vi har kvar där.

— Sedan går flyget till Vancouver den 25:e och då tror jag att det blir hotell i början, avslutar Liam Öhgren.

Source: Liam Öhgren @ Elite Prospects