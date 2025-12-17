Slår till med första målet – efter jättetrejden
Liam Öhgren hamnade i Vancouver Canucks när Quinn Hughes gick till Minnesota Wild. Efter blockbuster-trejden har 21-åringen nu introducerat sig i sin nya klubb.
I Canucks 3-0-seger mot New York Rangers slog han till med första målet i nya klubben.
18 matcher i Minnesota utan att göra mål. I den nya klubben behövdes det bara två. I natt kom Liam Öhgrens första mål för säsongen när han och Vancouver åkte till Manhattan för att möta Rangers. Det var i den andra perioden som svensken kom med bra fart in i anfallszonen.
Efter att ha tryckt iväg ett skott var han påpassligt framme på sin egna retur och skickade in 2-0 mellan benen på Jonathan Quick. Passningspoängen gick också till Linus Karlsson.
Evander Kane var den som hade gett Canucks ledningen i den första perioden. Rangers usla hemmaform fortsätter den här säsongen och ännu en gång blev de nollade på hemmaplan. Conor Garland klev fram och gjorde 3-0 i slutminuterna. Ett mål som blev matchens sista.
För Liam Öhgren var det hans första mål för säsongen i NHL. I Minnesota blev det alltså 18 matcher i NHL den här säsongen utan någon poäng. Men nu har den tidigare stortalangen alltså fått en bra start i sin nya klubb.
