Slår till med första målet – efter jättetrejden

Liam Öhgren hamnade i Vancouver Canucks när Quinn Hughes gick till Minnesota Wild. Efter blockbuster-trejden har 21-åringen nu introducerat sig i sin nya klubb.

I Canucks 3-0-seger mot New York Rangers slog han till med första målet i nya klubben.

3DBJ1BK Vancouver Canucks left wing Liam Ohgren (92) after scoring during the second period of an NHL hockey game against New York Rangers, Tuesday, Dec. 16, 2025, in New York. (AP Photo/Yuki Iwamura)

18 matcher i Minnesota utan att göra mål. I den nya klubben behövdes det bara två. I natt kom Liam Öhgrens första mål för säsongen när han och Vancouver åkte till Manhattan för att möta Rangers. Det var i den andra perioden som svensken kom med bra fart in i anfallszonen.

Efter att ha tryckt iväg ett skott var han påpassligt framme på sin egna retur och skickade in 2-0 mellan benen på Jonathan Quick. Passningspoängen gick också till Linus Karlsson.

Evander Kane var den som hade gett Canucks ledningen i den första perioden. Rangers usla hemmaform fortsätter den här säsongen och ännu en gång blev de nollade på hemmaplan. Conor Garland klev fram och gjorde 3-0 i slutminuterna. Ett mål som blev matchens sista.

För Liam Öhgren var det hans första mål för säsongen i NHL. I Minnesota blev det alltså 18 matcher i NHL den här säsongen utan någon poäng. Men nu har den tidigare stortalangen alltså fått en bra start i sin nya klubb.

