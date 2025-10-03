Efter en lång försäsong har Hugo Blixt varit petad i Djurgården under säsongsinledningen.

Nu, när debuten i SHL är överstökad, ger backen svar kring sin situation i klubben.

– Nej, jag tycker inte det, säger han till hockeysveige.se om att snegla mot var han kan få mer speltid.

Hugo Blixt. Foto: Bildbyrån (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



När Djurgården säkrade uppflyttningen till SHL snittade både Hugo Blixt och Jacob Ragnarsson över 16 minuter per match. Ändå har båda spelare hittills suttit vid sidan i inledningen av återkomsten. Detta samtidigt som nyförvärv som Philip Holm, Gustav Lindström, med fler, gått före på backsidan.



Under torsdagen kom till slut den där efterlängtade chansen för Blixt att visa upp sig.



När nye finländaren, Valtteri Pulli, nu petades (läs mer här), var det nämligen 27-åringen från Linköping som kastades in mot Rögle. En match som även blev hans debut i SHL.



– Det är kul såklart. Det har varit en lång sommar där man tränat på och sådär, så den här möjligheten har jag kämpat för ganska länge. Det är klart att det var kul att vara tillbaka och försöka bidra lite på isen, börjar Blixt berätta för hockeysverige.se efter 3–5-förlusten.



Backen avslutade mötet med 10.32 minuter på isen.



– Jag tycker ändå att mitt spel funkar, och att jag kan bidra och hjälpa laget. Det är klart att vi är inte nöjda med matchen som helhet, men jag tyckte det var kul att spela igen och vara med grabbarna på isen. Sen har vi en del att slipa på inför nästa match, säger han ödmjukt.



Under presskonferensen berömmer även Robert Kimby hur Blixt kom in och bidrog direkt.



– En aggressivitet (bidrog Blixt med). Han har skött sig som ett jätteproffs, vilket Ragnarsson också gjort, men vi har nio tillgängliga backar så vi försöker hitta rätt balans i det där. Blixt kommer in och spelar fysiskt, och även om han inte spelat på ganska länge så jag tycker att han gör det bra, säger huvudtränaren.

Sitter lugnt i båten: ”Tycker jag kan fylla en funktion”

Hugo, hur har det varit för dig att sitta vid sidan när man förberett sig under en hel sommar?

– Nej, men vi har en tuff och bra konkurrenssituation med många bra backar i laget. Jag har bara försökt fokusera på det jag kan påverka och att, när väl chansen kommer som idag, vara så redo som möjligt och försöka ta den. Jag tyckte det kändes helt okej för egen del, men vi måste upp som lag och vinna lite mera kamper och få lite längre zontid på dem. Lite slarvigt.



Trots att Blixt hunnit bli 27 år redan är detta endast hans fjärde säsong på seniornivå. Detta efter fem år i Nordamerika i USHL och NCAA. Ändå menar backen att han sitter lugnt i båten, trots den situation som varit i början på 2025/26.



– Som sagt, det är coacherna som tar ut laget varje kväll och jag försöker bara göra mitt yttersta varje dag för att ha en chans och få vara med. Idag var den dagen och sen får jag hoppas att det blir mer sådana framöver. Jag tar en dag i taget, gör det jag kan och försöker hjälpa laget så mycket som möjligt. Jag tänker inte så mycket längre fram än det egentligen, utan jag tar en dag, och en träning, i taget och sen får vi se vart det leder, säger han.



Det har inte varit att du sneglat på var du kan få mer speltid?

– Nej, jag tycker inte det. Jag har en bra konversation med tränarna och sådär. Vi har många bra backar i laget, men jag tycker att jag kan fylla en funktion där. Det kommer alltid vara rotationer och saker som händer, folk som spelar bra och folk som spelar dåligt och sen gäller det helt enkelt att ta chansen när man får den.



Det som möjligen talar för att Blixt nu får en ny chans när Djurgården möter Malmö under lördagen är att Jesper Pettersson klev av efter knappt nio minuters spel.



– Han fick ett skott på sig som gjorde att han inte kunde spela vidare. Vi få se hur det är för honom de närmsta dagarna, säger Kimby.

Valtteri Pulli petades mot Rögle. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

En tung trend för DIF: ”Måste göra ett bättre jobb där”

Utöver detta står Stockholmslaget inför en tydlig utmaning kommande omgångar.



I samtliga åtta matcher denna säsong har laget nämligen släppt in mål i boxplay. Något som ger en PK-procent på 56. Näst sämst i ligan före Brynäs 41.67.



– Inte ta utvisning, säger Kimby skämtsamt om en lösning och fortsätter

– Om man tittar på fakta så har vi gjort det (släppt in varje match i boxplay). Vi har för många mål bakåt för att vinna hockeymatcher över tid. Vi jobbar på det och så får vi en ny chans om två dagar.



Hugo Blixt utvecklar vad han tycker sakans i det defensiva spelet.



– Boxplay är alltid svårt, det är många skickliga spelare i alla lag egentligen, och vi vill ju försöka minska deras zontid lite, få stopp i mittzon, ligga rätt i linjerna och inte ge de här skotten eller de inspelen, för att hjälpa våra målvakter så mycket som möjligt. Vi måste göra ett bättre jobb där helt enkelt, säger han.



Backen avslutar med att berömma DIF:s unga spelare som återigen klev fram, men menar samtidigt att de äldre måste höja sig till samma nivå.



– Jag hann knappt uppfatta vad som händer, han är så fruktansvärt snabb i klubban där, säger Blixt om Anton Frondells drömmål och fortsätter:

– Många matcher, när jag har sett det från sidan, så tycker jag att ungdomarna varit de som drivit på laget i många stunder av matcherna. De har skapat framåt, de är ettriga och vinner puckar. Jag tycker att hela gänget, Viggo (Björck), (Anton) Frondell, Victor (Eklund), har varit riktigt bra faktiskt. Det är kul att se hur de driver på oss, och vi andra kanske måste hänga på dem lite mer.

Source: Hugo Blixt @ Elite Prospects