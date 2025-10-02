Trots en poängstark inledning på säsongen hamnade Valtteri Pulli utanför laget under torsdagen.

Efter 3–5-förlusten förklarar nu Djurgårdens Robert Kimby beslutet – och berömmer ersättaren.

– Han har gjort bra saker också, men… börjar huvudtränaren.

Robert Kimby och Valtteri Pulli. Foto: Bildbyrån (montage).

”Vi har sökt efter en utvecklingsbar back med en hög grundnivå”



Orden var Niklas Wikegårds då Djurgården presenterade Valtteri Pulli som sitt nyförvärv mot slutet av maj. Ett nyförvärv som sedan dess har blandat och gett i säsongsinledningen. Idag, när Rögle kom på besök till Hovet var 24-åringen till slut utanför laget.



Matchen slutade i en 3–5-förlust för Djurgården trots två läckra fullträffar från Anton Frondell.



– Vi har många backar som varit tillgängliga. Det blir någon form av konkurrenssituation. Idag valde vi att ge ”Blixten” chansen och så får vi se hur det ser ut på lördag, säger huvudtränaren Robert Kimby och fortsätter om matchen.

– Jag är såklart besviken på hur matchen slutar. Vi gör det helt okej, men överlag tycker jag att de får göra lite för enkla mål på oss. De pratar om att de täcker mycket skott. Jag tycker tvärtom, att vi behöver bli bättre. Vi behöver göra det svårare för motståndarna att göra mål. I tredje perioden är det bara ett lag på banan när det gäller fart, intensitet och kamp. Vi förlorar de bitarna och då är det svårt.

Berömmer Blixt: ”Ett jätteproffs”

Redan innan torsdagsmötet på Hovet var Valtteri Pulli den back som spelat näst minst i Djurgården, före August Berg. Något som kan ses som ett bevis för att DIF inte varit helt nöjda – trots fyra poäng på sju spelade matcher.



– Han har gjort bra saker också, men idag kände vi att det här var rätt väg att gå och så får vi se hur det är på lördag, säger Kimby.



När Pulli petades var det istället Hugo Blixt som klev in i Djurgårdens lag. Detta för att göra sin första match för säsongen. Utanför, på backsidan, står fortsatt Jakob Ragnarsson.



– En aggressivitet. Han har skött sig som ett jätteproffs, vilket Ragnarsson också gjort, men vi har nio tillgängliga backar så vi försöker hitta rätt balans i det där. Blixt kommer in och spelar fysiskt, och även om han inte spelat på ganska länge så jag tycker att han gör det bra, säger Kimby om säsongsdebutanten.



Ni har släppt in mål i boxplay varje match nu. Finns det någon fundering över hur ni ska lösa det?

– Inte ta utvisningen. Om man tittar på fakta så har vi gjort det, vi har för många mål bakåt för att vinna hockeymatcher över tid. Vi jobbar på det och så får vi en ny chans om två dagar.



Utöver Valtteri Pulli var även Jacob Josefson utanför DIF-laget under torsdagen. Detta trots att han stod uppskriven när truppen presenterades.



– Det är lite ”day by day”, men vi hade förhoppningar om att han kanske skulle kunna vara med, och så funkade det inte. Vi får se hur det ser ut på lördag, säger Kimby.