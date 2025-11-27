”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jacob Josefsons comeback i SHL efter närmare fyra år har överraskat de flesta – inklusive mest tv-experten och tidigare kollegan Håkan Södergren. Efter nästan fyra års frånvaro på grund av hjärnskakningsbesvär är Josefson tillbaka på elitnivå och levererar direkt. Men Södergren bär också på en kvarvarande oro för vad en ny smäll kan innebära.

– Hade jag varit hans föräldrar eller närstående hade jag fortfarande varit orolig med den historien han har, säger Södergren till hockeysverige.se.

Håkan Södergren imponeras av tidigare kollegan Jacob Josefsons comeback i Djurgården.

Foto: Caisa Rasmussen / BILDBYRÅN & Maxim Thore / BILDBYRÅN

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Inte ens Håkan Södergren såg det komma.

I tre år hade han jobbat sida vid sida med Jacob Josefson i Viaplays hockeysändningar. Men Södergren blev lika överraskad som alla andra när kollegan inför säsongen meddelade att han skulle försöka sig på en comeback i SHL med Djurgården – närmare fyra år efter att hjärnskakningsbesvär tvingat honom att kliva bort från sporten.

Anledningen var att Josefson fortfarande hade symptom efter smällarna mot huvudet när han debuterade för Viaplay hösten 2022.

– Jag var faktiskt den som rekommenderade att man skulle ta in Jacob (på Viaplay), berättar Håkan Södergren när hockeysverige.se träffar honom i samband med HBO Max pressträff inför OS-hockeyn i Milano i februari där han ska vara expertkommentator.

– Efter de första sändningarna han gjorde sa han att han blev trött, fick ont i huvudet och mycket anspänningar. Jag trodde inte att det här var reversibelt på något sätt. Men jag träffade honom här väldigt kort och jag sa att jag är jävligt glad över att det går så bra.

Håkan Södergren: ”Få som förstår hur mycket som hinner försvinna”

Med det sagt uttrycker djurgårdsikonen fortfarande en oro för vad ännu en smäll mot huvudet skulle få för konsekvenser för Josefson.

– Hade jag varit hans föräldrar eller närstående, hade jag fortfarande varit orolig med den historien han har. Han är för jäkligt bra, han gör det väldigt bra, det han gör nu. Men jag hade inte sett den här comebacken komma.

Håkan Södergren och Jacob Josefson tillsammans under Viaplays sändningar från hockey-VM i våras.

Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Det som imponerar mest på Södergren är vilken nivå Josefson hållit sedan comebacken i höstas. Att återuppta karriären på elitnivå efter ett sådant långt uppehåll är allt annat än enkelt.

– Jag tror att det är väldigt få som förstår hur mycket som hinner försvinna under den tiden, säger han.

– Motoriken, muskler, reflexer, antingen sånt som egentligen du har gnagt på under alla år bara för att uppnå och sen tappar du allt det där och ska få tillbaka det. Det trodde jag inte heller skulle gå relativt fort måste man faktiskt säga. Det är ju nästan som att om man en gång lärt sig cykla så kan man cykla. Och nu verkar det så. Har man en gång lärt sig att spela hockey kan man fortsätta spela hockey.

Josefson och Krüger: ”Ett tandempar”

Så här långt har comebacken varit en succé. Josefson har spelat 18 av Djurgårdens 22 matcher och bidragit med 13 poäng inför kvällens möte med Rögle. Han får också stort förtroende av tränaren Robert Kimby. I mötet med Färjestad i tisdags spelade han över 23 minuter – mest av alla utespelare i matchen.

– Framför allt klarar han träningsvardagen rätt bra, orkar hålla intensiteten, menar Södergren.

– Det man alltid är orolig för är ju närkampsspelet. Man ryggar tillbaka lite, man håller igen lite. Men han är ju inne där direkt, han tar mycket tekningar och allt sånt där. Det är också ett sånt moment där du får smällar uppåt huvudet hela tiden.

Som SHL-nykomling har Djurgården mer än väl hållit sig flytande och ligger femma i tabellen när vi närmar oss halvtid i grundserien. Håkan Södergren tror att Jacob Josefson, tillsammans med en gammal vän, har en stor del i framgången.

– Han och Marcus Krüger ihop. Det är ett litet tandempar nästan, säger han.

– Dels så kanske de stärker varandra, men framför allt tror jag att Krüger kan lämna lite ansvar till Jacob. För Jacob har samma personlighet som Krüger, vilket kanske ger dem båda lite mer frihet att göra saker och ting på ett sätt som de själva vill, men också att de kan hjälpa varandra gentemot de yngre killarna och mot de utländska killarna. Dela ett ansvar i ledarrollen.

Jacob Josefson ser ut att bli kvar i Djurgården bortom den här säsongen.

Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN

Självklart att förlänga med Jacob Josefson

I samband med tisdagens match mot Färjestad meddelade sportchefen Niklas Wikegård i en intervju med TV4 att det är självskrivet att Djurgården ska förlänga kontraktet med Josefson.

– Han har förtjänat det, tycker Håkan Södergren.

– Han har gått in på ett provkontrakt, han har skrivit ett nytt över den här säsongen och han visar att han fortfarande håller den klassen han gör. Som sagt, bra centrar växer inte på träd. Jacob har hjärta, hjärna och nu har han också fysiken.

Är det rimligt att tro att Djurgården som lag kan bibehålla den positionen man har i tabellen resten av säsongen?

– Jag har sett dem rätt så mycket, och bortsett från ett par genomklappningar håller de spelet uppe bra. Jag tycker de har en bra filosofi i laget. Jag gillar inte det här med puck possession i en ytterlighet som många lag håller på med. Jag tycker man har bra flöde i att man väljer när man ska gå fram, man väljer när man ska backa tillbaka. Och man har ett väldigt bra powerplay, man har ett bra kontringsspel. Den avvägning som Djurgården spelar med nu, klarar man hålla den en hel säsong, och sen peppar peppar, om Helberg håller sig frisk och i gott skick hela säsongen… Realistiskt sett tror jag faktiskt att man kan hoppas på slutspel. Men man ska inte ta det för givet.

