Backar ”AJ”: ”Jag är supernöjd”

Södertälje har fått en blytung start på säsongen och under förra veckan vädrade supportrarna sitt missnöje.

Mitt i stormen står sportchefen Emil Georgsson bakom tränaren Andreas Johansson.

— Jag är supernöjd med Andreas. Jag kan förstå att det låter konstigt i vissa öron då vi ligger där vi ligger, säger han till Hockeysverige.se.

Emil Georgsson och Andreas Johansson.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist

Nu fick Södertälje en tre poängare i senaste matchen mot Almtuna, men säsongen i Hockeyallsvenskan har inletts allt annat än bra. Just nu ligger SSK på en 13:e plats med tre poäng upp till ”säker mark”.

Emil Georgsson är sportchef i Södertälje.

— Inledningen har inte varit vad vi hoppades på. Vi tycket generellt att vi spelat bättre än vad poängen visar. Att vi förtjänar mer, men verkligheten är 21 poäng. Klart att det är en stor missräkning, berättar Emil Georgsson för hockeysverige.se.

Vad är det som inte kuggar i som du ser det?

— Det är något vi kollar på varje dag. Jag tror det är flera olika faktorer. Hela försäsongen var jobbig för oss där vi var kort om folk och fick en del skador under sommaren. Vi tog in (Andrew) Nielsen, men hans rygg var paj. Det här gjorde att vi fick gå väldigt kort om folk under försäsongen.

— Vi fick tillbaka några, (Daniel) Norbe och (Filip) Engarås, precis till seriepremiären. Där och då var vi ganska osynkade första tre, fyra matcherna. Efter det tycker jag att vi har spelat bättre och bättre. I många matcher har vi förtjänat att vinna, men har haft stora problem att göra mål.

— Dels har det berott på lite oflyt, dels har vi saknat lite kvalité. Sedan har powerplay och boxplay varit lite fram och tillbaka under säsongen. Just i boxplay hade vi en jättedålig start. Där har vi ändå jobbat i kapp, men då har kanske powerplay svikit oss lite mer.

— Plus att i och med det här har spelarna fått ett sämre självförtroende och varit sköra mentalt. Så tycker jag att känslan vari senaste fem, sex matcherna. Det har varit påtagligt att vi inte riktigt vågat spela vårt spel och hålla i pucken i ställer för att vågat vara kreativa.

Andrew Nielsens nya avtal bröts efter en månad.

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Svängningen påverkade lagbygget

Under förra säsongen lät Södertälje meddela att Emil Georgsson inte skulle bli kvar i klubben för att någon månad senare tas tillbaka. Givetvis påverkade det den här säsongens lagbygge till en viss del.

— Jag vet att det gjorde att vi tappade någon spelare, men inte jättemånga. Mitt jobb med lagbygget börjar egentligen i oktober, november. Det är då man försöker få kvar spelarna man har i laget. Man kan se ganska tidigt att den här spelaren fått en bra start och man vill försöka hitta en lösning för flera år framåt.

— Den möjligheten försvann eftersom vi inte visste om jag skulle bli kvar eller inte. Där tappade vi inte jättemånga spelare, men någon.

— Sedan har vi haft tuffa år ekonomiskt vilket gjorde att vi sänkte budgeten med två och en halv miljon, vilket gjorde att det blev helt omöjligt att behålla en del spelare från befintlig trupp som (Nikolai) Meyer, (Frans) Tuohimaa, (Olli) Vainio med flera.

— (Nolan) Stevens hade vi nog inte kunnat behålla ändå eftersom han hade en så bra säsong och intressen ovanför.

— Jag vet att många av dom här var väldigt intresserade av att stanna, men tyvärr… Ska du sänka en budget med två och en halv miljon samtidigt som dom här spelarna hade gjort en bra säsong och gärna ville ha mer pengar så…

— Det hade snarare varit så att vi skulle haft två och en halv miljon till för att spetsa deras kontrakt så vi hade kunnat behålla dom.

”Alternativet är att inte försöka göra någonting alls”

Södertälje har under säsongen också gjort en del förändringar i gruppen. Spelare ut och in. Det här tror Emil Georgsson inte påverkat gruppen speciellt mycket.

Han menar att det dessutom varit direkt nödvändigt.

— Jag tror inte att det har påverkat så mycket. Vi har haft samma energi och jag tycket att energin finns där både hos ledare och spelare.

— Det som blivit problem för oss är att vi åkt på skador samtidigt som nya spelare kommit in så det har varit svårt att få någon effekt av det. Vi tog in några nya, men då försvann några andra. (Hampus) Harlestam blev skadad, ”Hank” (Henrik Eriksson) och ”Zacke” (Patrik Zackrisson). Det har gjort att vi varit väldigt kort om folk senaste fem, sex omgångarna.

— Vi har inte fått chansen att få någon effekt på det utan det har varit att lappa och laga, spela på kort med folk och så.

— Min känsla är att det inte har påverkat gruppen på så sätt. I alla fall inte energimässigt. Sedan vill vi någonstans när vi tar sådana beslut och skicka en passning till laget att vi gör förändringar och inte är riktigt nöjda med där vi är.

— Det är också därför man oftast gör förändringar. Är man nöjd gör man inga förändringar.

Patrik Zackrisson och Henrik Eriksson är två av spelarna som dragits med skador.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Är det så enkelt som att kasta in en eller två nya i ett lag så kan det vända en negativ trend?

— Nej, så enkelt är det inte. Alternativet är att inte försöka göra någonting alls och låtsas som att det inte blåser.

— Alla vi i ledartruppen var överens om att vi behövde göra någonting eftersom vi inte fått det utfallet på vissa spelare som vi hade hoppats på. Då kan man antingen fortsätta i dom hjulspåren, men vi kände att det var dags att göra någonting annat för att få en effekt.

Finns det idag ekonomi i SSK för att lyfta in något ytterligare i den befintliga truppen?

— Nej, inte vad jag har fått till mig i alla fall. Utan det är pengarna man lösgjort att göra förändringar med som jag har att leka med.

Står bakom Andreas Johansson: ”Supernöjd”

Södertälje gjorde inför säsongen en chansning med att plocka in en nygammal bekant som tränare, Andreas Johansson. Senast han tränade ett lag var säsongen 2016/17.



— Jag är supernöjd med Andreas. Jag kan förstå att det låter konstigt i vissa öron då vi ligger där vi ligger.

— Jag har fått en bra bild av honom genom åren då han varit agent. Jag kände inte Andreas innan dess. Vi har pratat en massa hockey genom åren och haft en del spelare ihop som jag tycker att han resonerat väldigt klokt runt.

— När det kom på tal att vi eventuellt skulle byta tränare så sökte han jobbet. Då fick vi chansen att sitta ner och diskutera ännu mer och djupare.

— Andreas är för mig en väldigt hockeykunnig person. Han har ett jävla driv. Det han har bidragit med hittills har varit mycket av det vi kanske har saknat tidigare. Han har tillfört lite mer spets i saker och ting.

– Sedan är det tråkigt för hans, min och hela klubbens del att vi inte vunnit fler matcher, men på daglig basis tycker jag att han gör ett fantastiskt jobb tillsammans med ”Grossa” (Nicklas Grossmann), ”Freddan” (Fredric Andersson) och ”Bratten” (Calle Brattenberger).

— Än så länge kan jag inte säga att jag är missnöjd med något förutom att vi tillsammans inte vunnit mer matcher.

Under mötet med Almtuna valde en del av Södertäljes fans att sätta upp banderoller i Scaniarinken, riktade direkt till klubben med budskapet att de nu måste agera. Tidigare har även det satts upp banderoller där man krävts Andreas Johanssons avgång. Dessutom framkom det att ledare i SSK fått hot riktade direkt emot sig.

— Jag tycker att det är olyckligt såklart. Det här handlar inte om en person utan vi är flera än så som rör sig inom våra fyra väggar, spelare, ledare och jag.

— Det är inte en person som står ansvarig för den här starten. Vi alla ska krävas på ett ansvar och försöka göra saker och ting bättre.

Vad blir viktigast för SSK framöver för att ni ska börja klättra i tabellen?

— Vi försöker vända på alla stenar vi kan. Nu fick vi med oss en vinst som kanske inte var rättvis. Vi lyckades ändå få den och det var kanske lite ”pay-back” för andra matcher där jag tycker att vi borde ha vunnit.

— Vi måste fortsätta bedriva den verksamheten vi har. Vi har ett sätt som vi vill spela och det är tydligt att vi gör mycket bra defensivt och släpper inte in mycket mål. Jag tror att det blir livsfarligt i det här läget att försöka ändra vårt spel totalt. Utan vi behöver någonstans bibehålla det som faktiskt funkar för oss som defensiven.

— Det är egentligen också så jag bygger mina lag, att vara starka defensivt. Det behöver vi fortsätta vara. Sedan behöver vi på alla sätt och vi få i gång produktionen, vilken man jobbar med dagligen.

— Förhoppningsvis kan vi med tiden även få in någon spelare som hjälpa oss lite grann, avslutar Emil Georgsson.