En ledare i Södertälje SK har blivit utsatt för ett allvarligt hot.

Nu polisanmäler klubben händelsen.

”Vi kommer aldrig att acceptera hot, våld eller trakasserier”, skriver SSK på sin hemsida.

Efter att ha spänt bågen inför säsongen och gått in med höga förväntningar har Södertälje haft en mardrömslik höst i HockeyAllsvenskan. Efter 19 matcher ligger SSK på kvalplats, näst sist i tabellen, efter att bara ha tagit 18 poäng.

Nu skriver Södertälje att en ledare inom klubben har fått motta ett allvarligt hot. Klubben nåddes av uppgifterna under torsdagen och har polisanmält hotet.

”Vi i SSK är helt överens om att säsongsinledningen har varit långt ifrån våra målsättningar. Under dagen har Södertälje Sportklubb nåtts av uppgifter om att ett allvarligt hot riktats mot en ledare kopplad till vårt A-lag. När hotet kom till vår kännedom polisanmäldes händelsen omedelbart”, skriver klubben i ett uttalande.

Södertälje vädjar: ”Vi behöver ert stöd”

Södertälje ger inga detaljer om hotet eller händelsen, men fördömer hot och hat riktat mot personer i föreningen. SSK vädjar sedan till sina supportrar om att fortsätta stötta klubben i bottenstriden.

”Vi uppskattar allt engagemang kring vår kära förening och har full förståelse för den stora besvikelse som finns just nu. Men vi kommer aldrig att acceptera hot, våld eller trakasserier.

Vårt fokus ligger nu helt på att vända den negativa trenden, och vi behöver ert stöd för att kunna påbörja klättringen i tabellen.”

Södertälje har just nu fyra raka förluster inför fredagens omgång i HockeyAllsvenskan. Laget ställs då mot Almtuna hemma i Scaniarinken.

