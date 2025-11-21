SSK-fansen vädrade missnöje – då vann laget efter drama

”18 miljoner kronor för vad?! Agera!”

Det var Södertälje-fansens budskap inför matchen mot Almtuna.

För TV4 svarar Niklas Arell.

– Jag förstår helt och hållet att man är besviken, säger backen till kanalen.

Matchen på isen? Den vann Södertälje med 2–1 efter ett avgörande med drygt 20 sekunder kvar.

Niklas Arell och SSK tvingas stå ut med missnöje efter fiaskostarten. Foto: Bildbyrån och TV4.

Inför säsongen fick Södertälje byta tränare. Magnus Bogren lämnade för Umeå och Björklöven som nu leder Hockeyallsvenskan i stor stil. Därmed tog man in Andreas Johansson som ny högsta ledare.

Men inför kvällens omgång, den 20:e, låg SSK näst sist i hela tabellen och missnöje har vädrats. Under gårdagskvällen meddelade Södertälje att en ledare i klubben utsatts för ett allvarligt hot.

”Vi kommer aldrig att acceptera hot” var klubbens tydliga budskap, och man har polisanmält hotet.

SSK-spelaren svarar på missnöjet

På fredagen ställs laget mot Almtuna IS i ett viktigt möte i bottenregionen, och då valde SSK:s supportrar att protestera mot tillståndet i klubben.

”Menar ni att ni inte kan bättre än så här? Semi till play-out och ni gör inte ett skit. 18 miljoner kronor, för vad?! Agera!”

Det budskapet stod på banderoller som syntes tydligt i tv-sändningen inför matchen.

För TV4 kommenterar veteranen Niklas Arell banderollerna.

– Jag förstår helt och hållet att man är besviken. Våra och supportrarnas förväntningar var betydligt högre. Det går inte att säga något annat. Det är klart att vi ska bli bättre och vi gör allt vi kan varje dag känner jag, säger han bland annat till kanalen.

Matchen blev en oerhört jämn historia. Halvvägs in i matchen fick William Proos chansen att ge Almtuna ledningen via ett straffslag – och lyckades.

Men Södertälje skulle resa sig för ovanlighetens skull denna säsong. I slutperioden kvitterade nyförvärvet Arvid Costmar och i slutminuten klev Måns Lindbäck fram och gjorde 2–1. Trots sena jublet visar tabellen att Södertälje är kvar på nedflyttningsplats med 21 poäng inspelade. Tre poäng skiljer dem och tolvan Mora.