Eddie Genborg har endast hunnit med fyra matcher i AHL, men redan nu hyllas vinterns JVM-hjälte. Hockeysverige.se ringde upp Gabriel Seger, som fått spela intill talangen, för att höra om en av Detroits senaste svenskar.

Har anpassat sig snabbt till AHL: ”Hans spel passar bra”

”Lär sig snabbt att om du åker runt och slashar fel spelare…”

7,5 svenskar i laget: ”Toppengrabbar allihopa”

Orden om Pellikka: ”Tar över matchbilder när han vill”

Eddie Genborg hyllas av Gabriel Seger efter första AHL-poängen. Foto: Bildbyrån och Frank Jansky/Icon Sportswire.

Planen för Eddie Genborg är just nu att han ska återvända till Timrå för att spela i SHL 2026/27. Men frågan är om 18-åringens tidiga avtryck i AHL kan sätta stopp för det?

När hockeysverige.se når Gabriel Seger, en av alla svenska lagkamrater i Grand Rapids Griffins, blir det gott om lovord. Detta efter att Genborg stått för sin första poäng i Detroit Red Wings organisation – i sin fjärde match.

– Jag fick faktiskt lira med honom också, berättar Seger och fortsätter om JVM-hjältens spel.

– Man får ju anpassa sig lite med mindre is, mer närkampsspel, lite snabbare beslut och lite mer ”kötta” jämfört med SHL. Men det tog en match för honom att anpassa sig. Senast lyftes han upp i förstakedjan i tredje perioden också. Han var riktigt bra då, så det verkar som att han har kommit in i det.

Att just kliva in i och ”kötta” är också precis vad Genborg gillar att göra. Något han själv berättade om för hockeysverige.se innan det där efterlängtade guldet säkrades med Juniorkronorna.

– Ja, exakt. Hans spel kommer att passa bra i Nordamerika också tror jag. Det är bra fart och han rör om lite i grytan… 18 bast, det är kul att se. Bra attityd också, säger löftes nye lagkamrat.

Lär sig snabbt: ”Då får du vara redo att kasta dem”

Gabriel Seger har själv tagit en annan resa till AHL-laget, men med sin egna fysik och roll har han kunnat hjälpa Genborg under första tiden.

– Ja, lite småtips, men samtidigt är hockey alltid hockey. Det handlar lite mer om sargerna och att få ut puckar i viktiga moment. Annars fungerar forecheck redan bra för honom eftersom han är intensiv. Han var effektiv där och hade några bra skymningar på mål också, berättar 26-åringen.

I allt detta inkluderas även vad man kan och inte kan göra i Nordamerika…

– … Sen lär han sig snabbt att om du åker runt och slashar fel spelare, då får du vara redo att kasta dem (handskarna). Han höll på att röra om direkt i första matchen när han lirade. Då får man komma dit och hjälpa honom lite faktiskt, säger Seger.

7,5 svenskar i laget: ”Toppengrabbar allihopa”

Sedan är en del i anpassningen till livet i Nordamerika självklart det smått surrealistiska antal svenskar i laget.

Tillsammans med Gabriel Seger har William Wallinder och William Lagesson varit en del av Grand Rapids hela året. Men sedan har även Erik Gustafsson kommit ner från NHL, precis som Axel Sandin-Pellikka, innan Eddie Genborg anslöt. Sist in, i måndags var Anton Johansson, direkt från Leksand.

– Och Michael Brandsegg-Nygård som vi nästan får ”claima” lite, han är ju med i svenska gänget, påminner Seger och fortsätter.

– Det är toppengrabbar allihopa och jäkligt bra spelare. Gustafsson är en toppback i ligan och Lagesson och Wallinder är jäkligt stabila. Bara bland backarna i slutspelet kan det nog bli fem svenskar.

21-årige Axel Sandin-Pellikka stod för 19 poäng på 63 NHL-matcher innan han skickades ner. Foto: Bildbyrån/Rick Osentoski-Imagn Images.

Det känns rätt unikt för att vara i AHL…

– Ja, sen är det kul för att vi är på lite olika platser i karriären. Vissa är lite yngre löften som kommer att vara ruggigt bra NHL-spelare en dag. Vissa är lite äldre och har lite ledarroller i laget också. Jag är väl lite mitt emellan själv. Det är ett ruggigt bra gäng.

Pellikka dominerar i AHL: ”Tar över matchbilder”

För Grand Rapids, som lag, har 2025/26-säsongen även innehållet en hel del framgång. Åtta matcher återstår av grundserien och endast Providence Bruins har plockat fler än svenskgängets 97.

– Det har varit en riktigt bra säsong lagmässigt. Vi hade en sjukt start bra start och höll i det. Sen hade vi en liten dipp för några veckor sedan med lite skador och rätt många som var uppkallade. Men nu har vi lirat bra igen. Vi är tvåa i hela ligan, och har ”clinchat” divisionen, så vi taggar igång för slutspel, berättar Gabriel Seger.

Allt detta har dessutom gjorts med svenskarna i nyckelroller.

– Det är en bra fråga, börjar Seger när han får frågan vilka svenskar som tagit störst kliv.P

– Pellikka har varit uppe i Detroit hela året, fram till för två veckor sedan, och han verkar ha tagit kliv där uppe. Han kommer ner och tar över matchbilder här när han vill. ”Baggen” (Brandsegg-Nygård) tycker jag också har tagit bra kliv. Han hade en period där då han dominerade rätt många matcher i sträck också.

– Gustafsson och Lagesson, de äldre rävarna, där vet man vad man får redan. De dominerar på sitt egen sätt också. Det är kul att det är så många svenskar som är toppspelare i laget.

