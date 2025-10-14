Hockeyallsvenskan, SHL och AHL. För varje steg Carl Lindbom tagit har succén följt.

Nu menar brorsan, Olof, att den tidigare DIF-talangen är redo för debut i NHL.

– Jag skulle bli förvånad om han inte får chansen, säger burväktaren till hockeysverige.se.

Olof och Carl Lindbom. Foto: Bildbyrån (montage).

Guldgallret som Hockeyallsvenska bästa junior, nyckelspelare vid JVM, genombrott i SHL, samt debut i Tre Kronor.



När Carl Lindbom lämnade Sverige 2024 hade han hunnit med allt av det ovanstående inom loppet av två år. Oavsett om det var i Djurgården, Färjestad eller landslaget hade burväktaren från Ekerö visat att han klarat av utmaning efter utmaning, oavsett nivå.



Nu återstår det endast ett steg innan Lindbom även är en NHL-spelare.



När hockeysverige.se når tre år äldre Olof Lindbom kommer Carl från ett år i Nordamerika där han beskrivits som ”en av AHL:s bästa målvakter” (Läs mer här) efter sina 36 första matcher med Vegas Golden Knights farmarlag Henderson Silver Knights. Olof, som självklart följt sin bror på nära håll, instämmer i beskrivningen.



– Det tycker jag också. Jag skulle bli förvånad om han inte får chansen i NHL någonting nu, börjar Olof.



Under första säsongen i AHL delade Carl Lindbom på målvaktsuppdraget med Akira Schmid, men visade upp bättre siffror än den tre år äldre målvakten. Ändå är det nu Schmid som tillhör Vegas trupp i NHL.



– Jag tycker även att han spelade bra den försäsongsmatch han fick (inför 2025/26), trots att de torskade mot Colorado. Jag tycker att han har spelat väldigt bra och det ska bli kul att se honom framöver. Det är mycket som ska klicka för att man ska få chansen, men vi får se helt enkelt, fortsätter Carls bror.

– Det är roligt att se att han har fått chansen där borta, och även visat upp sig och gjort det väldigt bra, tillägger han senare.

Det saknas för Carl Lindbom: ”Då tror jag chansen kommer”

Olof Lindbom lämnade själv Sverige 2022 för att påbörja en liknande resa, men återvände till Europa 2024 – samtidigt som Carl tog flyget åt andra hållet. Ändå har de en tät kontakt där de ger tips till varandra i sina karriärer som professionella målvakter.



– Jag pratade med honom senast igår. Vi hjälper varandra genom att ge tips och sådär, och tränade även ihop i somras. Det blir att man har ett rätt nära samarbete när det är ens egna bror, berättar Lindbom, den äldre.



Vad är det du tipsar honom om mest?

– Nej, men det är båda två, han tipsar mig och jag tipsar honom. Senast vi pratade med frågade han vad jag hade för skål på skridskorna till exempel. Det kan bara vara något sådant, eller vad han kör för plock, eller hur han ser på en viss situation. Det kan verkligen vara vad som helst.



Båda målvakter har även ett i Djurgården och tränade därmed med sin tidigare målvakts-coach Fredrik Mikko under sommaren. För Olof var det en möjlighet att se vad lillebror plockat upp under sin tid Nordamerika.



– Vi körde några pass i sommar på is med Mikko. Det var väldigt kul att göra det tillsammans. Hans största styrkor är att han är väldigt explosiv, snabb i sidled och har väldigt bra reaktionsförmåga och händer, säger Olof och fortsätter om bad han hör kring Carl från spelare.

– Vi spelare hör kanske inte så mycket rykten om när någon ska få chansen, och han är fortfarande väldigt ung, och har fortfarande väldigt mycket kvar att lära, men samtidigt är han helt klart på rätt väg för att kunna få chansen.



Vad är det han behöver ytterligare för att få chansen i NHL?

– Det är väl lite att bara vänta på möjligheten, men sen tror jag också att det handlar om att få den där rutinen av att spela 40-45 matcher som målvakt. Det är inte helt lätt där borta. Jag tror inte heller att de vill inte stressa fram någonting med honom, vilket är bra. Han får fortsätta spela mycket matcher och utvecklas, och då tror jag att chansen kommer.

Source: Carl Lindbom @ Elite Prospects