Succéspelaren lämnar återbud - han ersätter

Jakob Ihs Wozniak får en ny chans i Juniorkronorna. Foto: Bildbyrån.

Igår kunde hockeysverige.se rapportera att Malte Gustafsson är småskadad och missar åtminstone de två inledande matcherna i femnationsturneringen i Nyköping. Han ersätts då istället av Oskarshamns Axel Elofsson. Nu gör Juniorkronorna ytterligare en förändring i truppen .

Den här gången är det Boro Vetlanda HC's succéspelare Wiggo Sörensson som kastar in handduken. Han missar hela turneringen, skriver Tre Kronor på sociala medier. Han ersätts istället av Jakob Ihs Wozniak, som till vardags spelar i Kalmar HC dit han är utlånad från Luleå Hockey.

Wiggo Sörensson lämnar återbud

Wiggo Sörensson har gjort 14 poäng på elva matcher i Hockeyettan under säsongen och står dessutom noterad för fyra mål på fyra matcher för Juniorkronorna. I våras var han med och spelade hem ett guld i U18-VM. Sörensson avbröt den senaste matchen i HockeyEttan med en skada.

Ihs-Wozniak har gjort 5+4 på 17 matcher i Hockeyallsvenskan under hösten. Han står noterad för 1+1 på fyra landskamper under hösten. Wozniak har ett silver från U18-VM 2025 på meritlistan.

Juniorkronorna möter ikväll Slovakien. Imorgon väntar Schweiz. På lördag står Finland för motståndet och sen avslutas femnationsturneringen på söndag mot Tjeckien. Det här är den sista turneringen innan Magnus Hävelid ska ta ut sin JVM-trupp i början av december.