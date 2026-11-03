Succébacken kallas in i Juniorkronorna

Axel Elofsson har kallats in till Juniorkronorna inför veckans femnationsturnering i Nyköping.
För Hockeysverige.se bekräftar förbundskaptenen Magnus Hävelid att den allsvenske succébacken kallats in till lägret till följd av en skada på HV71:s storlöfte Malte Gustafsson.
Elofsson kommer att vara med i laget fram till fredag till att börja med, då det finns förhoppningar om att Gustafsson möjligtvis kan komma att spela helgens matcher med Juniorkronorna.
Snittar över en poäng per match i Hockeyallsvenskan
Elofsson kommer initialt att få speltid med Juniorkronorna i onsdagens match mot Slovakien och torsdagens match mot Schweiz, meddelar Hävelid för Hockeysverige.se.
Axel Elofsson har haft en succéartad höst i Hockeyallsvenskan med IK Oskarshamn, där han är på lån från SHL-klubben Örebro. 18-åringen från Ulricehamn har noterats för 19 poäng (0+19) på 18 matcher för den småländska klubben och toppar backarnas poängliga i Hockeyallsvenskan den här säsongen.
Förra säsongen bokfördes Elofsson för sex matcher iSHL SHL med Örebro och draftades i sommarens NHL-draft i fjärderundan av Colorado Avalanche.