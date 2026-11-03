Succébacken kallas in i Juniorkronorna

Magnus Hävelid och Axel Elofsson.

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Axel Elofsson har kallats in till Juniorkronorna inför veckans femnationsturnering i Nyköping.

För Hockeysverige.se bekräftar förbundskaptenen Magnus Hävelid att den allsvenske succébacken kallats in till lägret till följd av en skada på HV71:s storlöfte Malte Gustafsson .

Elofsson kommer att vara med i laget fram till fredag till att börja med, då det finns förhoppningar om att Gustafsson möjligtvis kan komma att spela helgens matcher med Juniorkronorna.

Snittar över en poäng per match i Hockeyallsvenskan

Elofsson kommer initialt att få speltid med Juniorkronorna i onsdagens match mot Slovakien och torsdagens match mot Schweiz, meddelar Hävelid för Hockeysverige.se.

Axel Elofsson har haft en succéartad höst i Hockeyallsvenskan med IK Oskarshamn , där han är på lån från SHL -klubben Örebro . 18-åringen från Ulricehamn har noterats för 19 poäng (0+19) på 18 matcher för den småländska klubben och toppar backarnas poängliga i Hockeyallsvenskan den här säsongen.

Förra säsongen bokfördes Elofsson för sex matcher iSHL SHL med Örebro och draftades i sommarens NHL -draft i fjärderundan av Colorado Avalanche .