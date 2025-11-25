Sju debutanter när Team 17 drar till Finland
Team 17 tar nya tag efter kvartsfinaluttåget i World Under 17 Challenge tidigare i månaden. Nu har Thomas Paananen tagit ut en ny trupp inför Vierumäki Cup i Finland nästa månad. Den innehåller inte mindre än sju landslagsdebutanter.
Team 17-landslaget nådde inga större framgångar i World Under 17 Challenge i Kanada. Efter att ha tagit två raka bronsmedaljer i turneringen de senaste åren åkte 09:orna ut i kvartsfinal efter förlust med klara 3–8 mot Kanada Röd.
När det i december är dags för nästa utmaning väljer landslagsledningen att göra en hel del förändringar. I truppen som ska representera Sverige i Vierumäki Cup i Finland finns det inte mindre än sju debutanter.
– En ny turnering med nya möjligheter för oss, i form av utveckling och utbildning. Vi kommer åka till Finland med en del spelare som inte varit med oss den här säsongen, och ett gäng som faktiskt gör sina första landskamper. Vi tar med oss en del lärdomar från Kanada, men det är också en ny turnering med delvis nytt motstånd och som lever sitt eget liv. Det är en utmaning vi ser fram emot, säger förbundskapten Thomas Paananen i ett pressmeddelande.
Turneringen består av sex lag fördelat på två grupper. Sverige möter Tjeckien och Slovakien 10 respektive 12 december innan det blir slutspel.
– Kul upplägg med ett cupformat, där det blir mer likt hur ett mästerskap spelas. Som jag nämnde i inledningen, utveckling och utbildning är det vi håller på med under det här året och att killarna får ytterligare turneringar med ett cupformat är positivt, säger Paananen.
Team 17:s trupp till Vierumäki Cup
Målvakter
1 Markus Brodén, IF Malmö Redhawks
35 Anze Sarlah, AIK
Backar
2 Yelverton Lindberg Steén, Växjö Lakers HC
3 Ellioth Lahtinen, Brynäs IF
5 Theo Berggren, BIK Karlskoga
7 Douglas Johnsson, Skellefteå AIK
8 Olle Törnqvist, Örebro HK
9 Isac Pagels, IF Malmö Redhawks
20 Tom Bjurman, Färjestad BK
Forwards
10 Olle Zetterstedt, Frölunda HC
11 Wiggo Forsberg, Frölunda HC
12 Ludvig Vestman, Skellefteå AIK
14 Milan Sundström, MoDo Hockey
15 Vilgot Nygren, Färjestad BK
16 Benjamin Nygren, Luleå HF
17 Milo Helte, Växjö Lakers HC
19 Loui Karlsson, Leksands IF
21 William Pecirep, Almtuna IS
23 Oliver Sundberg, Djurgårdens IF
24 Noel Nord, Leksands IF
26 Oscar Blom, Färjestad BK
29 Charlie Kalldin, Frölunda HC
