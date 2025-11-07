Tungt trendbrott för Sverige – utslagna i U17-VM

Två år i rad har Sverige tagit brons i inofficiella U17-VM. Inatt bröts trenden då Thomas Paananens 09-kull föll med 3–8 i kvartsfinalen mot Kanada Röd.

Förbundskapten Thomas Paananen och Södertäljes Vilmer Salén Forsberg. Foto: Bildbyrån (montage).

Det blir ett tidigt uttåg för Sverige i U17 World Hockey Challenge.



Efter att 09-kullen förlorat sin första match mot nordamerikanskt motstånd i gruppspelet (5–9 mot Kanada Vit) stod man inför en tuff kvartsfinal natten till fredag. Det hela slutade i en tung 3–8-förlust där Kanada Röd helt enkelt var en för tuff nöt att knäcka för Thomas Paananens gäng.



0–1 och 0–2 kom redan inom tio minuter, men där och då svarade Sverige genom William Olofsson (Örebro), assisterade av Noel Stenlund (Malmö).



I den andra perioden ryckte Kanada ifrån rejält.



3–1 efter 26 sekunder följdes av två powerplay-mål och plötsligt visade tavlan 1–5 när klockade tickade in på andra halvan av matchen. Tom Bjurman (Färjestad) och Loui Karlsson (Leksand) fick in reduceringar i Sveriges försök att hämta upp det hela, men inför sista 20 hade man ändå ett tremålsunderläge med 3–6.



Tidigt i tredje dödades allt hopp när både 3–7 och 3–8 kom från Kanada. Sverige försökte och försökte med 17 skott i sista akten, men kom aldrig ikapp.



Skotten slutade 34–32 till Kanadas fördel och Vilmer Salén Forsberg (Södertälje) räddade 26 puckar.



I och med att både 07- och 08-kullen tagit brons i inofficiella U17-VM bryts nu trenden för Sverige. I semifinalerna ställs Kanada Röd mot Tjeckien, medan Kanada Vit möter USA.

Source: Sweden U17 @ Elite Prospects