U16-landslagets galna kross – fortsatt obesegrade
Den svenska 2010-kullen är fortfarande obesegrad i landslagssammanhang.
Senast i raden är vann Team 16 med hela 11-4 (!) mot Schweiz.
När 2010-kullen samlades för första gången stod de för en nästintill historisk bedrift genom att vinna alla de tre första matcherna mot Finland. Under veckans femnationsturnering i Tjeckien har Team 16:s segertåg bara fortsatt.
Tidigare i turneringen har Sverige besegrat Finland med 3-2 och Slovakien med 6-2. Under lördagen spelade de blågula sin tredje match och det blev en offensiv fest för Sverige. Slutresultatet mot Schweiz skrevs till hela 11-4.
Poängshow av svenska talangerna
Oliver Hammerman, till vardags i Nacka, gjorde två mål mot Slovakien men överträffade nu det genom att fullborda ett hattrick mot Schweiz. Han var däremot inte poängbäst i det svenska laget under segern.
Bäst var Wilson Boumedienne, som spelar ungdomshockey i USA. Han sköt två mål och fyllde även på med tre assist för totalt fem poäng i storsegern. Bakom Hammerman och Boumedienne var Brynäs Leon Roos tredje bäst med 2+1 mot Schweiz.
Ytterligare svenska målskyttar var Lucas Roynezon (Örebro), Joakim Dahl (Flemingsberg), Olle Sandberg (HV71) och Leo Kinnersjö (Färjestad).
Värt att notera är att Isak Alvudd (HV71), Milo Spelkvist (Örebro), Sigge Isaksson (Växjö), Maximilian Söderholm (SDE) och Malte Liljegren (Nacka) alla stod för två assist vardera. Sedan noterades även Leon Irani (HV71), Gustav Lindén (Södertälje), Ricky Helte (Växjö) och Sixten Nilson (Täby) för varsin passningspoäng.
I det svenska målet räddade Harry Fjellström (Luleå) 18 av 22 skott.
Team 16 har nu sex raka vinster sedan den första samlingen tidigare under säsongen. Senare under söndagen ställs 2010-kullen mot värdnationen Tjeckien, och hoppas då kunna förlänga sviten.
Schweiz – Sverige 4–11 (1-5,1-3,2-3)
Schweiz: Lionel Dedial 3, Ethan Burdet.
Sverige: Oliver Hammerman 3, Leon Roos 2, Wilson Boumedienne 2, Lucas Roynezon, Joakim Dahl, Olle Sandberg, Leo Kinnersjö.
Team 16-truppen
Målvakter:
1 Otto Berggren, Frölunda HC
30 Harry Fjellström, Luleå HF
Backar:
2 Sigge Isaksson, Växjö Lakers HC
3 Ricky Helte, Växjö Lakers HC
4 Leon Irani, HV71
5 Jacob Tjernqvist, Leksands IF
6 Maximilian Söderholm, SDE HF
9 Gustav Lindén, Södertälje SK
25 Malte Liljegren, Nacka SK
Forwards:
11 Joakim Dahl, Flemingsbergs IK
13 Olle Sandberg, HV71
15 Isak Alvudd, HV71
16 Leon Roos, Brynäs IF
18 Oliver Hammerman, Nacka HK
19 Milo Spelkvist, Örebro HK
21 Casper Scherstén, IF Malmö Redhawks
23 Melker Wersäll, Djurgårdens IF
24 Wilson Boumedienne, Mount St Charles Academy
26 Sixten Nilson, IFK Täby HC
27 Leo Kinnersjö, Färjestad BK
28 Ted Burström, Frölunda HC
29 Lucas Roynezon, Örebro HK
Source: Sweden U16 (all) @ Elite Prospects
