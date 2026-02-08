Den svenska 2010-kullen är fortfarande obesegrad i landslagssammanhang.

Senast i raden är vann Team 16 med hela 11-4 (!) mot Schweiz.

Wilson Boumedienne och Oliver Hammerman levererade i överkörningen. Foto: Bildbyrån

När 2010-kullen samlades för första gången stod de för en nästintill historisk bedrift genom att vinna alla de tre första matcherna mot Finland. Under veckans femnationsturnering i Tjeckien har Team 16:s segertåg bara fortsatt.

Tidigare i turneringen har Sverige besegrat Finland med 3-2 och Slovakien med 6-2. Under lördagen spelade de blågula sin tredje match och det blev en offensiv fest för Sverige. Slutresultatet mot Schweiz skrevs till hela 11-4.

Poängshow av svenska talangerna

Oliver Hammerman, till vardags i Nacka, gjorde två mål mot Slovakien men överträffade nu det genom att fullborda ett hattrick mot Schweiz. Han var däremot inte poängbäst i det svenska laget under segern.

Bäst var Wilson Boumedienne, som spelar ungdomshockey i USA. Han sköt två mål och fyllde även på med tre assist för totalt fem poäng i storsegern. Bakom Hammerman och Boumedienne var Brynäs Leon Roos tredje bäst med 2+1 mot Schweiz.

Ytterligare svenska målskyttar var Lucas Roynezon (Örebro), Joakim Dahl (Flemingsberg), Olle Sandberg (HV71) och Leo Kinnersjö (Färjestad).

Värt att notera är att Isak Alvudd (HV71), Milo Spelkvist (Örebro), Sigge Isaksson (Växjö), Maximilian Söderholm (SDE) och Malte Liljegren (Nacka) alla stod för två assist vardera. Sedan noterades även Leon Irani (HV71), Gustav Lindén (Södertälje), Ricky Helte (Växjö) och Sixten Nilson (Täby) för varsin passningspoäng.

I det svenska målet räddade Harry Fjellström (Luleå) 18 av 22 skott.

Team 16 har nu sex raka vinster sedan den första samlingen tidigare under säsongen. Senare under söndagen ställs 2010-kullen mot värdnationen Tjeckien, och hoppas då kunna förlänga sviten.

Schweiz – Sverige 4–11 (1-5,1-3,2-3)

Schweiz: Lionel Dedial 3, Ethan Burdet.

Sverige: Oliver Hammerman 3, Leon Roos 2, Wilson Boumedienne 2, Lucas Roynezon, Joakim Dahl, Olle Sandberg, Leo Kinnersjö.

Team 16-truppen

Målvakter:

1 Otto Berggren, Frölunda HC

30 Harry Fjellström, Luleå HF

Backar:

2 Sigge Isaksson, Växjö Lakers HC

3 Ricky Helte, Växjö Lakers HC

4 Leon Irani, HV71

5 Jacob Tjernqvist, Leksands IF

6 Maximilian Söderholm, SDE HF

9 Gustav Lindén, Södertälje SK

25 Malte Liljegren, Nacka SK

Forwards:

11 Joakim Dahl, Flemingsbergs IK

13 Olle Sandberg, HV71

15 Isak Alvudd, HV71

16 Leon Roos, Brynäs IF

18 Oliver Hammerman, Nacka HK

19 Milo Spelkvist, Örebro HK

21 Casper Scherstén, IF Malmö Redhawks

23 Melker Wersäll, Djurgårdens IF

24 Wilson Boumedienne, Mount St Charles Academy

26 Sixten Nilson, IFK Täby HC

27 Leo Kinnersjö, Färjestad BK

28 Ted Burström, Frölunda HC

29 Lucas Roynezon, Örebro HK

Source: Sweden U16 (all) @ Elite Prospects