Storförlust för Småkronorna: ”Rinner iväg”

Småkronorna krossade Kanada Väst i första matchen av Junior A World Challenge. Men i natt blev det förlust med 7-1 mot USA efter en blytung slutperiod.

– Vi gör två mycket bra perioder, säger förbundskaptenen Johan Rosén.

Det blev en tuff kväll för Marcus Nordmark, Johan Rosén och de övriga. Foto: Bildbyrån.

Sveriges U18-landslag befinner sig just nu i Québec för att spela Junior A World Challenge mot två kanadensiska lag och ett amerikanskt landslag. Samtliga fyra lag möter varandra internt innan det väntar semifinal och sen bronsmatch eller final. Turneringen pågår till och med lördag.

Sverige vann sin premiärmatch mot Kanada Väst med 6-2 – men i natt blev det en 7-1-förlust mot USA. Detta efter att amerikanerna vunnit den tredje perioden med 4-1. Fram tills dess var det en spelmässigt jämn match, där USA vann skotten med totalt 23-21 under de två perioderna. I slutakten vann de skotten med 18-9.

– Matchen gick inte som vi ville. Vi gör två mycket bra perioder, där vi står upp fysiskt och skapar mycket offensivt. Men vi får inte utdelning. I tredje gör vi ett försök att komma ikapp, men drar på oss många utvisningar. Siffrorna rinner iväg sista minuterna, säger förbundskaptenen Johan Rosén i ett uttalande på landslagets sociala medier.

Djurgårdstalangen gjorde Sveriges mål

Sveriges tröstmål, som kom vid underläge 4-0 en bit in i den tredje perioden, gjordes av Djurgårdens Marcus Nordmark. Assistpoängen gick till Axel Elofsson och Adam Andersson. Douglas Nilsson klev in i kassen, efter att Viggo Tamm fått chansen i premiären.

Småkronorna avslutar gruppspelet med en match mot Kanada Öst under onsdagskvällen, svensk tid. Kanada Öst har vunnit båda sina matcher.