Säkrade klar seger för Småkronorna: ”Ligger bakom”

Småkronorna inleder Junior A World Challenge med en seger. Nattens siffror skrevs till hela 6–2 mot Kanada Väst efter dubbla mål av både Nils Bartholdsson och Alexander Command.

– Starkt lagspel och individuell skicklighet ligger bakom dagens seger, summerar förbundskapten Johan Rosén i Tre Kronors kanaler.

Alexander Command och Nils Bartholdsson. Foto: Command Bartholdsson och Bildbyrån (montage).

Aldrig tidigare har Sverige vunnit Junior A World Challenge, men inatt tog man ett första steg mot en framgångsrik turnering.

När Kanada Väst stod för motståndet i premiären klev Johan Roséns utvalda gäng av spelare födda 2008 ut och säkrade en tydlig seger med siffrorna 6–2. Leksands Viggo Tamm vakade buren och gjorde 29 räddningar, medan flera av säsongens formstarka spelare klev fram.

1–0 kom redan i den tredje minuten av just en sådan där formstark spelare i Adam Nömme. Forwarden som inte varit en del av landslaget sedan U16, men som slagit sig in efter en stark första tid på U20-nivå i Frölunda. I minut 15 kom sedan hans andra poäng när Alexander Command satte 2–0.

Kanada reste sig i den andra perioden och fick in både 1–2 och 2–2 i powerplay, men innan mittenaktens slut var det Commands tur att näta i numerärt överläge. Örebro-talangen har precis som Nömme haft en framgångsrik höst, och är plötsligt en av de bäst producerande i landslaget.

Saknade viktige backen efter väskstrul

Sverige stängde sedan mötet genom att göra tre mål i den sista perioden. Två av dessa kom från Rögles Nils Bartholdsson, varav ett i tom bur. Däremmellan fick även Bosse Meijer (Frölunda) jubla. Färjestads Måns Gudmundsson noterades för dubbla assist mot slutet.

Allt detta gjorde man trots att en av lagets viktigaste spelare, Malte Gustafsson (HV71), inte kom till spel. Detta på grund av väskstrul, enligt uppgifter till Hockeysverige.se.

Härnäst väntar ett möte med USA för Småkronorna. Nedsläpp sker under måndagen (8/12), 21.00, svensk tid,

Sverige – Kanada: 6–2 (2–0, 1–2, 3–0)

Sverige: Nömme, Command (2), Bartholdsson (2), Meijer.

Kanada: Lutic, Ries.