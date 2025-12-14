Småkronorna avslutar World Junior A Challenge med medalj.

Det blir svensk seger med 5-1 i bronsmatchen mot Kanada Öst – sedan Douglas Nilsson storspelat i målet.

Douglas Nilsson stod för en jätteinsats i bronsmatchen. Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån

I natt avgjordes World Junior A Challenge som har spelats i Kanada under veckan. För Småkronorna väntade en bronsmatch mot Kanada Öst efter att ha förlorat semifinalen mot USA med 4-2.

Sverige såg dock till att få lämna Kanada med medalj. Det blev nämligen seger i bronsmatchen med hela 5-1 för ett starkt svenskt lag.

Hampus Zirath tvåmålsskytt för Småkronorna

1-0 kom med fem minuter kvar av den första perioden sedan Rögletalangen Nils Bartholdsson gett Småkronorna ledningen efter framspelning av Adam Andersson (Leksand). Kanada Öst kvitterade men Sverige återtog ledningen precis i slutet av perioden. Målskytt blev Djurgårdens Hampus Zirath efter förarbete av DIF-lagkamraten Marcus Nordmark samt FBK-backen Måns Gudmundsson.

Det blev sedan en stökig mittperiod med flera utvisningar. Därefter klev sedan Hampus Zirath fram igen med sitt andra mål i matchen för 3-1 till Sverige. Den här gången var det Örebro-duon Alexander Command och Axel Elofsson som stod för assisten till målet. I tredje perioden kunde Småkronorna sedan döda matchen. Växjös Max Isaksson satte 4-1-målet efter passning från Pax Kleffner (Leksand) och Ludvig Andersson (Örebro). 5-1 kom därefter i tom kasse genom Adam Andersson där Nils Bartholdsson och Olle Karlsson (Leksand) även noterades för en passningspoäng.

Hampus Zirath blev alltså en av hjältarna med sina två mål medan Nils Bartholdsson och Adam Andersson stod för 1+1 vardera för att skjuta Småkronorna till brons.

Douglas Nilsson hjälte i bronsmatchen

Matchens stora hjälte blev däremot svenske målvakten Douglas Nilsson, till vardags i Färjestad. Kanada Öst vann nämligen skotten med hela 44-34 men Nilsson stod på huvudet under matchen och räddade 43 av 44 skott för att se till att Sverige kunde vinna och lämna WJAC med medalj. Småkronorna har nu tagit medalj i tre av de fyra senaste upplagorna av World Junior A Challenge. Det blev brons 2022 och silver 2024 men nu blir det alltså ett andra svenskt brons.

Finalen i World Junior A Challenge avgjordes även i natt. Där var det USA som säkrade guldet efter att ha besegrat Kanada Väst med 5-1.

Sverige – Kanada Öst 5–1 (2-1,1-0,2-0)

Sverige: Hampus Zirath 2, Nils Bartholdsson, Max Isaksson, Adam Andersson⁠.

Kanada Öst: Mavrick Brunet.

