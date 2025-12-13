Det blev förlust i semifinalen med 4-2 mot USA. Småkronorna är därmed utslagna ur World Junior A Challenge.

Foto: Andreas Sandström / Bildbyrån.

USA blev ett för svårt lag för det svenska U18-landslaget. Efter att ha förlorat mot dem i gruppspelet ställdes de återigen mot varandra i semifinalen av WJAC. Där kom också en ny förlust mot amerikanerna. I det första mötet blev det hela 7-1, men den här gången blev det betydligt jämnare.

Det var förvisso USA som startade starkast.

I den andra perioden klev de ifrån till 3-0 efter två snabba mål i periodinledningen. Sverige fick sedan kontakt när Axel Elofsson reducerade i slutet av den andra akten. Det svenska laget gjorde sedan sitt för att ta sig in i matchen. Men det dröjde tills det var 53 sekunder kvar av matchen innan nästa reducering kom. Den gången via Oscar Holmertz.

Småkronorna försökte sedan hitta kvitteringen men istället kom 4-2 i tom kasse. Det var Viggo Tamm som vaktade målet för Sverige.

I den andra perioden vann Kanada Väst mot Kanada Öst. Ett lag som Sverige slog i gruppspelet med 6-2. För svensk del väntar nu en bronsmatch mot det östra laget klockan 21, svensk tid, under lördagen.

