Löftets show – i ”nya” Juniorkronorna

Det blev inget JVM i vintras för Viktor Klingsell, men när Magnus Hävelid nu tar sats mot turneringen 2027 imponerar Skellefteå-talangen minst sagt.

Viktor Klingsell och Magnus Hävelid, förbundskapten i Juniorkronorna. Foto: Bildbyrån (montage).

När guldröken lagt sig efter det explosionsliknande firandet under JVM presenterade Magnus Hävelid, i slutet av januari, ”nya” Juniorkronorna. I truppen fanns endast ett återkommande namn: Målvakten Måns Goos (senare ersatt av Djurgårdens Hugo Severgårdh).

Nu har dessa nya förmågor, födda 2007, börjat visa framfötterna för att ta sig till mästerskapet i Edmonton 2027.

Fredagens 6–1-seger mot Schweiz följde 8–1 mot Tyskland, och flera av U20-seriernas främsta poängspelare klev fram för Sverige. Inte minst Skellefteås Viktor Klingsell, som troligen var ett av namnen på gränsen till landslaget redan till senaste JVM-turneringen.

18-årige talangen från Järfälla stod för ett hattrick och hela fem poäng i segern, och var med det poängbäst av samtliga spelare på isen. Det första målet var en styrning framför mål, och de andra två placerade han in bakom den schweiziska målvakten när han bröt sig fram från vänster.

Två poäng för Brynäs-löftet

Hela den där kedjan med Klingsell, Milton Carpenhammar (Linköping) och Leo Sundqvist (Brynäs) visade faktiskt vägen i produktionen.

Sundqvist, som inte varit med i landslagssammanhang sedan U17, öppnade målskyttet efter en läcker framspelning in i slottet av Klingsell, och noterades även för en framspelning när Isac Nilsson (Malmö) satte 2–0 i powerplay. Carpenhammar debuterade senast mot Tyskland, och noterades idag för sina två första poäng.

Klingsells lagkamrat i Skellefteå, Linus Rudslätt Debou, gjorde sitt första mål i landslagströjan.

Luleås Isak Sörqvist vaktade målet.

Sverige – Schweiz: 6–1 (2–0, 1–0, 3–1)

Sverige: Leo Sundqvist, Isac Nilsson, Viktor Klingsell (3), Linus Rudslätt Debou.

Schweiz: Manuel Von Rohr.