Scoutrapport Hlinka: ”Modern back – väldigt spelskicklig”
Småkronorna föll tungt i finalen av Hlinka Gretzky Cup. Turneringen bjöd ändå på många ljusglimtar inför framtiden. Hockeysverige.se:s juniorskribent Jacob Smeds analyserar den talangfulla truppen – spelare för spelare – efter turneringen. Här är del tre i en artikelserie i fyra delar.
- Målvakten hyllas: ”Inger trygghet”
- Leksandsprofilens stora ord: ”Ett fantastiskt passningsspel och en spetsig åkning”
- ”Han är en spelare som alltid sätter laget först”
- ”Användbar i alla spelformer”
- ”Väldigt duktig på att flytta pucken”
