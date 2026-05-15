Marcus Johansson kopplas fortfarande ihop med Färjestad.

Nu svarar ”MoJo” om sin framtid efter ryktena.

– Jag vet inte riktigt vad jag har för alternativ än, säger 35-åringen.

Marcus Johansson har utgående kontrakt med Minnesota Wild och kopplas ihop med Färjestad. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Säsongen tog slut för Minnesota Wild efter förlusten i den andra slutspelsrundan mot Colorado Avalanche. Nu är det flera spelare i laget som har en osäker framtid. En av dem är svenske veteranen Marcus Johansson som har ett utgående kontrakt med Wild.

Johansson hade en stark säsong med 49 poäng på 75 matcher i NHL, vilket är hans bästa notering på nio år. 35-åringens fina säsong ledde också till att han tog plats i den svenska OS-truppen dit han blev inkallad efter en skada på Leo Carlsson.

”MoJo” fyller 36 år till hösten men känner sig fortfarande sugen på att förlänga karriären.

– Det känns som att jag har spelat bra under säsongen. Det har känts bra och det är roligt att spela. Jag känner absolut att jag har mer hockey i mig och vill fortsätta spela, säger Johansson på en exit-intervju i Minnesota.

Färjestad kan öka budgeten för att få hem drömvärvningen

Förra året hade Marcus Johansson också en osäker situation då hans kontrakt med Minnesota Wild löpte ut. Då ryckte Färjestad i NHL-forwarden men i slutändan blev Johansson kvar i Minnesota och skrev ett nytt kontrakt. Till den kommande säsongen har ryktena om en återkomst till SHL och Färjestad återigen tagit fart.

Då har till och med Färjestads VD Stefan Larsson berättat att klubben kan frigöra extra kapital och öka sin spelarbudget om Marcus Johansson skulle bli tillgänglig.

– Det vore ett generalfel om vi inte hade en positiv hållning till en sån fråga, sade Stefan Larsson till Värmlands Folkblad för ett par veckor sedan.

Marcus Johansson svarar om framtiden i Minnesota Wild

Nu svarar Marcus Johansson också om sin framtid och möjligheten att antingen stanna i NHL, och Minnesota Wild, eller vända hem till Sverige för spel i Färjestad.

– Helt ärligt så vet jag inte. Jag har inte riktigt haft tid att tänka så mycket på det. Vi får se vad som händer. Jag vet inte riktigt vad jag har för alternativ än. Jag kommer att sätta mig ner och prata med familjen för att se vad vi tycker är bäst för oss och för barnen. Vi får se om några veckor. Då kanske jag vet lite mer, men just nu vet jag inte, säger 35-åringen.

Marcus Johansson har gjort totalt 566 poäng på 1 058 NHL-matcher under sin karriär. Förutom Minnesota har han även spelat för Washington Capitals, New Jersey Devils, Boston Bruins, Buffalo Sabres och Seattle Kraken. Innan flytten till Nordamerika spelade Johansson två säsonger i Färjestad och var bland annat med och vann SM-guld 2009.

