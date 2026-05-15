Joel Eriksson Ek och Jonas Brodin missade båda slutspelsserien mot Colorado Avalanche – och nu berättar Minnesota Wild-svenskarna om skadorna som satte stopp i slutspelet. Eriksson Ek drabbades av ett brutet hälben medan Brodin tvingades till operation efter att ha brutit foten.

Minnesota Wild tvingades klara sig utan Jonas Brodin och Joel Eriksson Ek i slutspelsserien mot Colorado Avalanche. Foto: Matt Marton-USA TODAY Sports

Minnesota Wild gick in i kvartsfinalserien mot Colorado Avalanche med tunga avbräck – och nu berättar både Joel Eriksson Ek och Jonas Brodin om skadorna som satte stopp för deras slutspel.

När Wild-spelarna samlades uttåget ur Stanley Cup-slutspelet talade svenskarna för första gången offentligt om skadorna som höll dem borta från serien mot Colorado.

Eriksson Ek avslöjade att han bröt ett ben i hälen på höger fot under förstaserien mot Dallas Stars.

– Man vill spela. Men jag kunde inte. Det gjorde alldeles för ont att åka skridskor, säger Eriksson Ek till The Athletic.

Skadan uppstod på ett olyckligt sätt i den sjätte matchen mot Dallas när centern tappade skäret och kraschade in med foten först i sargen.

– Det var mycket känslor när man satt vid sidan och tittade. Alla säger att det är värre att titta än att spela, och det stämmer verkligen. Det var en konstig skada och det gör det ännu mer frustrerande, säger han.

Enligt Eriksson Ek kunde han inte ens sätta ned foten ordentligt på isen.

Mikko Rantanen sköt sönder Jonas Brodin

Även Brodin drabbades av en allvarlig fotskada. Backen bröt det första mellanfotsbenet i höger fot – benet som går mot stortån – efter att ha täckt ett skott från Mikko Rantanen i match fem mot Dallas. Dagen efter genomgick han en operation där läkarna satte in en metallplatta.

– Jag trodde först att det var okej och gjorde mig redo för nästa byte. Men när jag tryckte ifrån med benet kände jag direkt att något var fel, säger Brodin till The Athletic.

32-åringen missade inte bara serien mot Colorado, utan också OS med Sverige tidigare under året efter en annan skada.

– Slutspelet är den bästa tiden på året. Att inte kunna hjälpa laget är fruktansvärt frustrerande. Det har varit ett väldigt tungt år, säger Brodin.

Trots skadorna följde de båda svenskarna lagets matcher tätt tillsammans från läktaren och hemifrån Minneapolis, där de bor i samma byggnad.

– Man blir nästan mer nervös av att titta än av att spela, säger Brodin.