Prenumerera

Logga in

Scoutrapport Hlinka: ”Något vi inte ser så ofta”

  • Author image

    Jacob Smeds

    • Följ HockeySverige på

    Google news

    Småkronorna föll i finalen mot USA i Hlinka Gretzky Cup. Trots förlusten imponerade många svenska spelare under turneringen. I en artikelserie i fyra delar analyserar Hockeysverige.se:s juniorskribent Jacob Smeds hela truppen. Här är del två av fyra. 

    • ”Kan dribbla sig förbi motståndare över hela banan”
    • Luleåtalangen sticker ut: ”Bäst på det som är svårast att göra i hockey – mål”
    • ”Växt fram till en av landets främsta målvakter i sin årskull”

    Läs del ett här!

    Den här artikeln handlar om:

    Dela artikel:

    Senaste Nytt

    Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
    Spela Ansvarsfullt
    Stodlinjen
    Spelpaus
    Spelinspektionen