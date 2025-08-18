Scoutrapport Hlinka: ”Något vi inte ser så ofta”
Småkronorna föll i finalen mot USA i Hlinka Gretzky Cup. Trots förlusten imponerade många svenska spelare under turneringen. I en artikelserie i fyra delar analyserar Hockeysverige.se:s juniorskribent Jacob Smeds hela truppen. Här är del två av fyra.
- ”Kan dribbla sig förbi motståndare över hela banan”
- Luleåtalangen sticker ut: ”Bäst på det som är svårast att göra i hockey – mål”
- ”Växt fram till en av landets främsta målvakter i sin årskull”
