Seger för Schweiz mot USA

Seger för Schweiz med 3–1 mot USA

Sven Andrighetto avgjorde för Schweiz

Alex Steeves målskytt för USA

Schweiz vann första matchen mot USA borta med 3–1 (2–0, 0–0, 1–1) på fredagen i VM Grupp A herr.

Lettland nästa för Schweiz

Schweiz startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.03 slog Pius Suter till på passning från Sven Andrighetto och Janis Jerome Moser. Efter 11.19 gjorde laget 0–2 när Sven Andrighetto slog till framspelad av Denis Malgin och Pius Suter.

8.45 in i tredje perioden satte Alex Steeves pucken på pass av Ryan Lindgren och Will Borgen och reducerade. Men mer än så orkade USA inte med. 16.21 in i perioden fick Ken Jäger utdelning framspelad av Simon Knak och Dean Kukan och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

USA tog hem lagens senaste möte, i maj i fjol, med 1–0.

Söndag 17 maj 12.20 spelar USA borta mot Storbritannien. Schweiz möter Lettland hemma lördag 16 maj 20.20.

USA–Schweiz 1–3 (0–2, 0–0, 1–1)

VM Grupp A herr

Första perioden: 0–1 (2.03) Pius Suter (Sven Andrighetto, Janis Jerome Moser), 0–2 (11.19) Sven Andrighetto (Denis Malgin, Pius Suter).

Tredje perioden: 1–2 (48.45) Alex Steeves (Ryan Lindgren, Will Borgen), 1–3 (56.21) Ken Jäger (Simon Knak, Dean Kukan).

Utvisningar, USA: 3×2 min. Schweiz: 3×2 min.

Nästa match:

USA: Storbritannien, borta, 17 maj 12.20

Schweiz: Lettland, hemma, 16 maj 20.20